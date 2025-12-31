Meer: Persoonlijk
Een nieuw jaar, een nieuwe aankoop?woensdag 31 december 2025, 13:31 door Nando Harmsen | 64x gelezen | 1 reactie
Het heeft geen zin om nieuwe apparatuur te kopen als er geen noodzaak voor is. Toch is het soms fijn om weer iets nieuws te hebben. Een nieuwe camera, een nieuw objectief, of een handig hulpmiddel. Heb jij plannen voor een aankoop in 2026?
Koop je fotografie-apparatuur omdat je nooit genoeg hebt, of omdat je altijd het nieuwste van het nieuwste wilt hebben? Dan lijd je aan GAS - Gear Acquisition Syndrome. Als je daar blij van wordt, is dat prima in orde.
Het is zinvoller om pas iets te kopen wanneer het nodig is. Zo bespaar je geld uit, en kan je het aan andere dingen besteden. Een fotoreis, of een workshop of cursus. Dat laatste is investeren in het beter worden in fotografie.
Maar alleen maar workshops of cursussen heeft geen zin als je niet gaat fotograferen. Je moet dus op pad gaan. Dichtbij of een echte fotoreis zoals de reizen die ik begeleid naar Lofoten (winter en herfst) en IJsland (zomer).
Dan wil je natuurlijk goede apparatuur hebben, die je in staat stelt om de dingen te fotograferen die je wilt. Heb je alles wat je nodig hebt, dan is dat mooi. Maar soms is het fijn om toch iets nieuws te hebben. Dat kan nieuw of tweedehands, natuurlijk.
Is er apparatuur dat jij op het oog hebt? Iets dat je misschien in 2026 zou willen aanschaffen? Een nieuw objectief of een vervangend objectief? Een nieuwe camera misschien? Of een ander statief. Een flitser, een achtergrond? Of een nieuwe fototas?
Ik heb het idee om in 2026 mijn vintage (lees: oude of antieke) objectieven uit te breiden met twee of drie nieuwe oude objectieven. Maar er zijn geen plannen voor een nieuwe camera, of een ander modern objectief. Maar wie weet verandert dat nog.
Heb jij plannen voor uitbreiding of vervanging? Is het omdat je wilt upgraden of moet upgraden? Of gewoon omdat je het leuk vindt om iets nieuws te kopen? Wie weet wil je wel met mij mee naar Lofoten of IJsland. Of volg dichter bij huis een leuke workshop.
Deel je plannen voor eventuele aankopen in een reactie onder dit bericht. Ik ben heel benieuwd naar je voornemens.
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
-
MacBigfoot schreef vandaag om 14:55 | reageer
Ik vind het leuk om met oude camera’s en analoge fotografie te spelen. Gewoon de manier waarop je ermee bezig bent, en wat er allemaal bij komt kijken voordat je een beeld hebt.
In dat opzicht ben ik nu aan het sparen voor uitbreiding van analoge camera’s, objectieven en accessoires. Het hoeft niet allemaal duur te zijn, het gaat om het plezier.
Daarnaast heb ik ook ervaren dat spelen met oude objectieven erg leuk is, daar wil ik ook meer mee gaan doen, misschien een eenvoudige fullframe mirrorless met adapter i.p.v. de Olympus daarvoor te gebruiken (die vind ik lastiger door de cropfactor).
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.
