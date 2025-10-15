Photofacts Academy

woensdag 15 oktober 2025, 11:11 door | 27x gelezen | 0 reacties

Ik heb een mooie drone. Daarmee heb ik mooie beelden gemaakt in IJsland, Noorwegen, Frankrijk en Duitsland. Soms in Nederland. Maar ik neem de drone eigenlijk nooit meer mee. Is dit het einde van mijn drone tijdperk?

In 2018 kocht ik tweedehands een drone. Dat was om uit te proberen, om te zien of het iets voor me was. En inderdaad, een jaar later deed ik een flinke upgrade. Ik was de trotse bezitter van een DJI Mavic Pro 2.

Nando 2018 eerste drone

Oefenen met mijn eerste drone. Daar waar het mocht.

De drone was voor fotografie bestemd, maar in Noorwegen, Frankrijk en IJsland heb ik er ook veel mee gefilmd. Een aantal van die beelden vind je terug op mijn YouTube kanaal. Ik heb mijn certificaten gehaald, en probeer zo goed mogelijk de regels te volgen.

Die regels worden steeds strikter. Ik moet inmiddels ver reizen wil ik legaal kunnen vliegen. De plekken worden steeds schaarser, ook in landen waar het voorheen veel makkelijk kon. En ik begrijp het.

Nando 2019 op drie meter

Een iets hoger standpunt. Dat is wat ik wilde, om net over de voorgrond te kunnen fotograferen.

Het gedrag van veel drone gebruikers die ik op reizen tegenkom stuiten me tegen de borst. Eerlijk gezegd wil ik er niet eens meer mee geassocieerd worden. Ik haal nog met tegenzin de drone uit de tas. Het laatste jaar heb ik de drone niet eens meer meegenomen.

Ik had de drone voornamelijk voor fotografie. Om vanaf een positie te fotograferen waar ik niet kon komen of staan. Net voorbij de bossages, of een meter of twee hoger. Dat hoog vliegen hoeft voor mij niet zo.

Nando camera en drone

Drone en camera, een huwelijk dat prachtig leek. De drone moet heel erg vaak thuisblijven omdat hij niet welkom is.

Als ik nu de drone foto's op social media voorbij zie komen, wordt ik er ook niet warm van. Een hoog standpunt is soms zinvol, maar over het algemeen spreken de beelden me niet aan. Een molen van een hoog standpunt in een veld is niet zo spannend.

Natuurlijk moet iedereen het voor zichzelf weten, en als dat je dat soort beelden graag ziet, is dat prima. Ik blijf nu liever met beide benen op de grond en probeer het landschap vanaf normaal standpunt te fotograferen.

Nando 2024 reine hamnoy

Het blijf af en toe leuk, een beeld van bovenaf. Maar het is zo afstandelijk, onpersoonlijk.

Nu ligt de drone in kast. Het ding heeft al wat meegemaakt, en dat heeft sporen achtergelaten. Ik denk niet dat iemand een dergelijke oude drone zou willen overnemen.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

