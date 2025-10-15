Meer: Persoonlijk
Het einde van mijn drone tijdperk?woensdag 15 oktober 2025, 11:11 door Nando Harmsen | 27x gelezen | 0 reacties
Ik heb een mooie drone. Daarmee heb ik mooie beelden gemaakt in IJsland, Noorwegen, Frankrijk en Duitsland. Soms in Nederland. Maar ik neem de drone eigenlijk nooit meer mee. Is dit het einde van mijn drone tijdperk?
In 2018 kocht ik tweedehands een drone. Dat was om uit te proberen, om te zien of het iets voor me was. En inderdaad, een jaar later deed ik een flinke upgrade. Ik was de trotse bezitter van een DJI Mavic Pro 2.
De drone was voor fotografie bestemd, maar in Noorwegen, Frankrijk en IJsland heb ik er ook veel mee gefilmd. Een aantal van die beelden vind je terug op mijn YouTube kanaal. Ik heb mijn certificaten gehaald, en probeer zo goed mogelijk de regels te volgen.
Die regels worden steeds strikter. Ik moet inmiddels ver reizen wil ik legaal kunnen vliegen. De plekken worden steeds schaarser, ook in landen waar het voorheen veel makkelijk kon. En ik begrijp het.
Het gedrag van veel drone gebruikers die ik op reizen tegenkom stuiten me tegen de borst. Eerlijk gezegd wil ik er niet eens meer mee geassocieerd worden. Ik haal nog met tegenzin de drone uit de tas. Het laatste jaar heb ik de drone niet eens meer meegenomen.
Ik had de drone voornamelijk voor fotografie. Om vanaf een positie te fotograferen waar ik niet kon komen of staan. Net voorbij de bossages, of een meter of twee hoger. Dat hoog vliegen hoeft voor mij niet zo.
Als ik nu de drone foto's op social media voorbij zie komen, wordt ik er ook niet warm van. Een hoog standpunt is soms zinvol, maar over het algemeen spreken de beelden me niet aan. Een molen van een hoog standpunt in een veld is niet zo spannend.
Natuurlijk moet iedereen het voor zichzelf weten, en als dat je dat soort beelden graag ziet, is dat prima. Ik blijf nu liever met beide benen op de grond en probeer het landschap vanaf normaal standpunt te fotograferen.
Nu ligt de drone in kast. Het ding heeft al wat meegemaakt, en dat heeft sporen achtergelaten. Ik denk niet dat iemand een dergelijke oude drone zou willen overnemen.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Flitsen op Locatie
vrijdag 24 oktober 2025
Sint Agatha (Noord-Brabant)
nog 7 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 19 november 2025
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 12 december 2025
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Ook interessant
-
Natuurfotografie tip: Overweeg een drone
door Rob Dijkstra
-
DJI heeft de Mavic 4 Pro drone op de markt gebracht
door Nando Harmsen
-
Nieuwe editie Dronefotografie boek nu met 5 euro korting
door Elja Trum
-
DJI Air 3 aangekondigd
door Elja Trum
-
DJI Mini 2 SE aangekondigd
door Elja Trum
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
41.253 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.