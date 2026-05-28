Het moment dat je geen vooruitgang in je fotografie ziet

Het moment dat je geen vooruitgang in je fotografie zietdonderdag 28 mei 2026, 12:24 door Nando Harmsen | 57x gelezen | 0 reacties
De eerste maanden en jaren van je fotografie zijn inspirerend. Je gaat met stappen vooruit, en je ziet je foto's steeds beter en interessanter worden. Dan komt het moment dat die vooruitgang lijkt te stoppen. Herken je dit? Dan is dat misschien een beter teken dan je zou verwachten.
Elke fotograaf heeft een moment waarbij de groei lijkt te stagneren. Misschien herken jij jezelf daar in. Op een of andere manier blijf je hangen. Er is geen vooruitgang in je fotografie. Althans, jij ziet geen echte vooruitgang.
Dat kan frustrerend zijn. Al het plezier in fotografie lijkt te verdwijnen, als sneeuw voor de zon. Dan zijn er momenten dat je de camera aan de wilgen wilt hangen. Ervaar jij dit? Dan ben je zeker niet de enige.
Deze ogenschijnlijke stilstand is geen teken dat je slecht in fotografie bent, of dat je foto's slecht zijn. Helemaal niet. De mensen in je omgeving, of in de community waarin je zit, zijn onverminderd lovend over je foto's.
Wat is er dan aan de hand? Waarom ervaar je die stilstand, ook al zegt de wereld om je heen dat je foto's prachtig of fantastisch zijn? Zien de anderen iets wat jij niet ziet?
Iedereen die iets gaat leren zal in het begin grote sprongen maken. Ook jij als fotograaf. Elke keer dat je op pad ging leerde je weer wat nieuws. Er was veel vooruitgang in je fotografie.
Vergelijk het met de leercurve van Maslow. In het begin weet je nog niet wat je niet kan, je gaat gewoon aan de slag. Met alles wat je gedaan hebt leerde je nieuwe dingen, en werden je foto's weer wat beter. Je werd bewust van de mogelijkheden.
Tot het moment dat je langzaam gaat beseffen dat je ook veel niet weet. Je belandt dan in de volgende fase van de leercurve van Maslow. Je voelt je bewust onbekwaam. Dat is een moeilijke fase waar het lijkt alsof je niets meer leert.
In dit stadium lijkt de ontwikkeling niet alleen langzaam te gaan, het gaat ook langzaam. De dingen die je wilt leren zijn moeilijker dan ooit. Dat kost tijd en oefening om te leren. Je moet jezelf ook die tijd gunnen.
Iedereen gaat deze fase door. Volhouden kan dan lastig zijn. Maar zoals ik eerder al zei: hang dan de camera niet aan de wilgen. Blijf stug doorgaan, blijf oefenen. Maar vooral, blijf genieten van het fotograferen.
Wat ik gemerkt heb is, dat het terugkijken naar beelden van één jaar, twee jaar geleden, kan helpen. Je wordt jezelf meer bewust van de stappen die je ongemerkt toch gezet hebt. Dat geeft nieuwe moed, nieuwe energie.
Zit jij op het punt waarbij het lijkt dat je niet of nauwelijks vooruitgang boekt? Omarm dat dan, want dit betekent dat je op de drempel staat.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.
