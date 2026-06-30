Het werkelijke nut van een regenhoes voor de fotorugzak

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Het werkelijke nut van een regenhoes voor de fotorugzakdinsdag 30 juni 2026, 15:51 door Nando Harmsen | 90x gelezen | 0 reacties
Heb jij een fotorugzak? Dan zit er waarschijnlijk een regenhoes bij. Hoewel de tas wel tegen een buitje kan, zorgt de regenhoes voor extra bescherming. Het werkelijk nut is echter heel anders dan je misschien denkt.
Een fotorugzak beschermt de kostbare fotoapparatuur tegen moeder natuur. Regent het, dan blijft alles in de tas droog. Althans, dat mag je verwachten. Een regenjas voor de rugzak kan daarbij helpen.
Veel kwalitatief goede fotorugzakken zijn van een materiaal dat al waterafstotend is, of gemaakt is. Zo kan je zonder problemen een regenbui trotseren. Wordt het te erg, dan kan je een regenhoes gebruiken.
De meest kwetsbare delen van de fotorugzak zijn de ritsen. Sommige zijn zo geconstrueerd worden dat ze voor het grootste deel waterdicht zijn. Tot het moment dat er toch water doorheen komt.
Je wilt de ritsen dus extra beschermen, vandaar de regenhoes. Maar er is één klein detail dat genegeerd wordt. Veel fotorugzakken hebben de opening aan de rugzijde. En die is natuurlijk afgesloten met een rits.
Die rits van het compartiment wordt niet beschermd door een regenhoes. Al het water dat tussen de rugzak en jou komt, komt bij de rits. Bovendien zit daar ook het ademend materiaal , wat natuurlijk als een spons werkt.
Een regenhoes beschermt dus het deel van de fotorugzak dat al redelijk beschermd is. Maar niet de rits die toegang geeft tot je apparatuur. Dit is hét grote nadeel van een rits aan de rugzijde van de fototas.
Is een regenhoes dan nutteloos? Nee, natuurlijk niet. Het beschermt de buitenzijde en de ritsen die daar zitten. Niet alleen tegen regen, maar ook tegen modder en zand, en andere vuiligheid.
Gebruik de regenhoes dan ook wanneer je de tas op (nat) gras, strand, modder, of andere vuiligheid legt. Dan kan je zonder problemen bij de achterzijde om je camera uit het compartiment te halen.
Heb je de rits aan de voorzijde (buitenzijde) van de fotorugzak, dan werkt dit natuurlijk niet. Maar dan weet je wel zeker dat de regenhoes perfect werkt voor de stortbui die je over je heen krijgt.
Ondanks de beperkingen die aan bod zijn gekomen, is het altijd verstandig om in de regen een regenhoes te gebruiken. Mocht je echter maximale bescherming willen hebben, overweeg dan een regenponcho die je over de tas hangt.
Heb jij ervaring van het gebruik van een fotorugzak in de regen. Deel deze dan onder dit bericht. Of misschien ga je nooit op pad als het regent. Ik ben benieuwd naar je ervaringen.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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