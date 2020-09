Hoe minder blogs lezen en YouTube video's kijken mijn fotografie verbeterde

Hoe vind je nu de juiste kanalen om te blijven volgen?

Natuurlijk is de vraag nu, hoe pak je dat dan aan? Hoe kan je beslissen welke kanalen wel de moeite waard zijn en welke niet?Ik ga het concreet even toepassen op YouTube. Omdat iedereen daar waarschijnlijk wel min of meer actief is en heel wat abonnementen heeft.Maar hetzelfde principe kan je gerust toepassen op je favoriete RSS-feed of ander platform waar je blogs volgt. Ik pas het zelfs toe op mijn Instagram en Twitter.Open elk kanaal dat je volgt. Ik deed het alfabetisch zodat ik het in verschillende keren kon doen en toch kon bijhouden waar ik de vorige keer was gebleven.En daarmee bedoel ik vooral de datum van de laatste video. Is de publicatie al zo lang geleden dat volgen zelfs geen nut meer heeft? Unsubscribe!Bekijk vervolgens ook de datum van het voorlaatste filmpje en die daarvoor. Publiceren ze wel consistent genoeg? Of het is eerder onregelmatig? Unsubscribe!Als je in de laatste 5 video's niet één video kan terugvinden die je zou willen bekijken (of hebt bekeken), unsubscribe!Ik ben event en portretfotograaf, maar in mijn abonnementen zag je vooral landschap en travel. Niet echt relevant. Ik heb ook niet de ambitie meer landschap te doen.Mijn excuus was steeds 'wie weet kan ik er iets uit halen dat ook op mijn niches van toepassing is'. Unsubscribe!En nu om het jaar deze stappen nog eens doorlopen. Want je gaat gegarandeerd nieuwe kanalen vinden waarop je je wil aboneren. En die gaan er na een jaar weer uit.Of degene die dit jaar net de selectie nog haalden, zijn dan niet meer relevant.Als fotograaf is het belangrijk dat we de tijd weg van de camera en Lightroom zo veel mogelijk minimaliseren. En studie is natuurlijk essentieel, maar studie moet vooral een nut hebben. Studie om de studie zal niet veel opleveren.Hopelijk kwam dit artikel niet te belerend over. Het is eigenlijk vooral een reminder aan mezelf. YouTube, blogs, Instagram, Twitter, boeken, nieuwsbrieven. Ze zijn allemaal super nuttig, maar ze zijn ook allemaal tijdsopslorpers. Het is aan ons om de tools die we krijgen ook juist in te zetten.Ben jij ook zo'n info-junkie?Hoe zorg jij dat het niet de spuigaten uitloopt?