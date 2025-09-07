Meer: Persoonlijk
Hoe moet jouw foto eruit zien?zondag 7 september 2025, 13:13 door Nando Harmsen | 73x gelezen | 0 reacties
Een foto maken kan iedereen. Met een dure mirrorless of spiegelreflexcamera, een compactcamera of een smartphone. Het maakt niet uit hoe je het doet. Hoe moet jouw foto eruit zien? Wat voor soort beeld wil jij maken?
Afgezien van het fotograferen in opdracht, waar het doel duidelijk omschreven is, kan het doel van je fotografie heel divers zijn. Het komt erop neer dat de foto's die je maakt afhankelijk zijn van de gewenste uitstraling.
Het gaat er dan niet om wat voor onderwerp dat je het liefst fotografeert, maar over het uiterlijk van de foto. Wil je super gedetailleerd, meer realistisch, sfeervol, of kunstzinnig? Ik geloof dat er voor al deze soorten een plaats in deze wereld is.
Ben jij de fotograaf die de wereld wil fotograferen zoals de camera dat ziet? Liefst recht-uit-de-camera, zonder nabewerking op een computer. Waarbij de beperkingen van de camera voor lief genomen wordt?
Ben jij een fotograaf die de wereld op de foto wil weergeven zoals je dat met het oog ziet? Met een bewerking die zorgt dat alle details in donkere en lichte delen behouden blijft? Waarbij alles in beeld herkenbaar is?
Fotografeer jij liever het moment? Waarbij je de bewerking gebruikt om het gevoel en sfeer terug te laten komen? Desnoods met verlies van detail in lichte of donkere delen?
Ben jij een kunstenaar die de foto gebruikt om sfeer volledig tot recht te laten komen? Waarbij enige overdrijving van sfeer het moment extra benadrukt? Met voorwaarde dat de fysieke locatie niet gewijzigd wordt.
Ga je beelden maken die gebaseerd zijn op een foto van de werkelijk? Met aanpassingen en veranderingen die deze werkelijkheid veranderen tot een gewenste beeld? Een foto die dusdanig aangepast is dat het iets laat zien wat je graag had aangetroffen.
Of ben jij de kunstenaar die een foto gebruikt als basis voor een gemanipuleerd beeld? De fotograaf die niet bang is om de werkelijkheid compleet te veranderen? Waarbij het doel is om een foto te transformeren in een digitaal schilderij?
Ik wil nogmaals benadrukken dat dit geen artikel is om je tot verantwoording te roepen. Er is voldoende ruimte voor elk soort fotograaf of kunstenaar. Ieder moet doen wat hij of zij graag wil.
Ik ben wel heel benieuwd wat voor fotograaf jij bent? Hoe moet jouw foto eruit zien? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.
De beelden zijn ter illustratie, en geven niet per se de beschrijvingen in de tekst weer.
