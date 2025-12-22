Meer: Persoonlijk
Is een spiegelreflex nog een goede keuze in 2026?maandag 22 december 2025, 14:07 door Nando Harmsen | 75x gelezen | 0 reacties
Alles in fotografie draait tegenwoordig om de mirrorless camera's. Dat is logisch, want het biedt een aantal voordelen ten opzichte van de spiegelreflex camera's. Is het nog waard om in 2026 te kiezen voor een spiegelreflex?
Wanneer je een nieuwe camera gaat kopen, dan is het bijna vanzelfsprekend dat het een mirrorless camera wordt. Dit kost natuurlijk een flinke duit. Camera's zijn duur, zeker als je iets meer zoekt dan de instapmodellen.
Het is natuurlijk mogelijk om op de tweedehands markt eens rond te kijken. Omdat veel fotografen de overstap maken of gemaakt hebben, is het aanbod spiegelreflexcamera's groot. En vaak ook nog voor aantrekkelijke vraagprijzen.
Je kan jezelf afvragen of het nodig is om een mirrorless camera te kiezen. Denk eens na over de voordelen die mirrorless biedt. Zijn dit voordelen waar je profijt van kan hebben? Of maak je er geen gebruik van?
Voordelen zijn de geavanceerde autofocus systemen. Oog-AF en objectherkenning, bijna feilloze AF-tracking en videofuncties die de scheidingslijn tussen fotocamera en videocamera laten vervagen.
In feite is de autofocus hét grote verschil tussen mirrorless en spiegelreflex. Maak je gebruik van de autofocus mogelijkheden van mirrorless, dan is de keuze niet moeilijk. Fotografeer je geen mensen of dieren, dan biedt het geen meerwaarde.
In dat laatste geval kan het de moeite waard zijn om eens te kijken voor de oude vertrouwde spiegelreflexcamera. Je kan een pro of semi-pro camera kiezen voor een aantrekkelijk bedrag. En vergeet niet, ook die autofocus-systemen zijn fantastisch.
Bovendien zijn de objectieven voor de spiegelreflexcamera's relatief goedkoop. Want ook hier geldt, de fotografen die overgestapt zijn naar mirrorless willen vaak ook graag de objectieven die speciaal voor mirrorless ontwikkeld zijn.
Natuurlijk mis je bij een spiegelrefelex het zien van de belichting in de zoeker. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Het is ook nooit een probleem geweest. En mocht je toch de belichting op het LCD-scherm terug willen zien, dan gebruik je de liveview.
Ben jij een fotograaf die landschap, vastgoed, architectuur, stillevens fotografeert, om maar een paar voorbeelden te noemen? Dan is de spiegelreflex nog steeds perfect voor je. De mirrorless biedt eigenlijk geen groot voordeel voor dat soort fotografie.
Mocht je denken dat de mirrorless camera betere foto's oplevert, dan moet ik je teleurstellen. Het is de techniek die anders is, maar het is nog steeds een sensor die het beeld vastlegt. Het is niet de aan of afwezigheid van een spiegel die het verschil maakt.
Misschien zie ik iets over het hoofd en kan de mirrorless meer voordelen bieden dan wat ik hier opgesomd heb. Laat het weten in een reactie onder dit bericht.
Natuurlijk telt persoonlijke voorkeur ook nog steeds. Hou daar rekening mee in je reactie.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
