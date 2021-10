Is er een reden om zowel raw als jpeg op te slaan?

Bij elke raw zitten de jpeg instellingen ingesloten. Zonder bewerking zal een raw bestand in een fotobewerkingsbestand eruit zien zoals een jpeg is. Waarom zou je dan nog jpeg opslaan?

Ik gebruik de raw alleen als de jpeg niet goed is

Om een raw bestand te bewerken heb je een fotobewerkingsprogramma nodig. Dat programma leest de instellingen van je camera en past die standaard toe op je raw bestand. Met andere woorden, het fotobewerkingsprogramma stelt alles in zodat het resultaat er als de jpeg uit de camera uitziet.Zonder enige bewerking kun je dus met één druk op de knop een jpeg van je raw bestand maken. Die ziet er dan hetzelfde uit als de jpeg uit de camera. Je ziet, het is niet nodig om een jpeg naast het raw bestand op te slaan. Die zit er in feite al in.Bovendien moet je beseffen dat je bij importeren van je foto's in een programma als Lightroom, Capture One, Luminar, of welke dan ook, er twee gelijke beelden in je catalogus komen. Dus die catalogus groeit 2x zo snel als je zowel jpeg als raw fotografeert.Sommige fotograferen zeggen dat ze het liefst jpeg gebruiken, maar dan toch de raw achter de hand willen houden voor het geval dat de jpeg niet goed is. Ik kan me wel enigszins vinden in dit argument, en tegelijkertijd ook weer niet.