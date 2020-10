Kleine vuurvlinder fotograferen bij 't Ham

Afgelopen weken heeft de omslag in het weer zich nadrukkelijk gemanifesteerd. De temperatuur zakte flink en er viel zelfs weer regen!



En met die omslag komen er andere plannen voor onze fotografiedag. Hoog op ons lijstje staan de paddenstoelen. Of zijn we te optimistisch met ons plan voor vandaag?



We? Dat zijn mijn fotografie-maatje en ik, beiden fervent natuurfotograaf. Wekelijks gaan we een dagdeel (of langer) samen op pad in een natuurgebied in de onze regio, Midden Limburg. In mijn blogs voor Photofacts.nl ga ik verslag doen van onze fotografie-avonturen.





't Ham

Plan gewijzigd

Tegenlicht of meelicht

Windscherm

Vandaag ga ik met mijn maatje naar 't Ham, een prachtig gevarieerd natuurgebied nabij Horst (Limburg). Ons plan is evenals vorige week op zoek te gaan naar paddenstoelen. We hopen ze te vinden nu het geregend heeft de afgelopen dagen.Net aan de wandel zien we een andere fotograaf, Piet, aan het werk. De putters vliegen af en aan en vormen een beweeglijk onderwerp voor zijn camera. Mijn maatje kent Piet die zeer bekend met het gebied.Op onze vraag of er al paddenstoelen zijn volgt een matig 'ja'. Parasolzwammen heeft hij al gezien en hij is bereid met ons mee te lopen naar het weiland waar ze staan.Onderweg vertelt hij over 'zijn' gebied, terwijl hij blijft observeren en zo nu en dan zijn camera laat klikken. Onze camera's zitten nog in onze rugzakken, we gaan immers voor de paddenstoelen.Al snel staan we in het beoogde weiland. 'Als we langs deze rand blijven lopen zien we nog wel een kleine vuurvlinder', weet onze excursieleider. 'Het is nog vroeg en ze willen nog niet vliegen. En ze zitten alleen hier omdat ze hier minder last hebben van de wind'.Na ongeveer 100 meter is het raak. 'Daar zit er eentje!'. In eerste instantie zie ik 'm niet, hoe goed ik ook tuur. Maar dan stoppen ook mijn ogen met zoeken, ik heb het vlindertje op mijn netvlies.Prachtig hoe klein en teer, opgaand in de omgeving. We laten ons oorspronkelijke plan varen en ik ga me uitleven op het beestje, ook omdat we beiden niet echt enthousiast worden van parasolzwammen tussen het gras.Allereerst prent ik me de stengel waar het vlindertje op zit goed in mijn hoofd door ook de omgeving te scannen en ankerpunten te onthouden. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik, nadat ik mijn spullen heb uitgepakt, het onderwerp niet meer kan vinden.Ik klem mijn camera op mijn statief en wil aan de slag. Rest nog de vraag of ik tegen de (best felle) zon in of met het zonlicht mee ga werken. Ik besluit tot tegenlicht en voor een diafragma van f/6.3 of f/7.1, omdat ik zowel kop als vleugels scherp in beeld wil krijgen.Ik werk trouwens vandaag voor het eerst met een statief met kantelbare middenkolom. En dat blijkt voor dit soort macro-doeleinden een stuk gebruiksvriendelijker dan zonder. Verrassend snel breng ik mijn camera nauwkeurig in de posities waar ik hem hebben wil.Omdat de wind me parten speelt besluit ik mijn reflectiescherm te gebruiken om de vlinder wat uit de wind te houden. Dat helpt maar heeft ook een 'bijkomend' effect. Het scherm doet namelijk waar het voor bedoeld is, licht reflecteren.De vlinder wordt hierdoor mooi in het licht gezet. Om bewegingsonscherpte door de vlagerige wind te voorkomen schroef ik de lichtgevoeligheid op tot 1.000 ISO waardoor ik een sluitertijd krijg van 1/8.000s.