Oog-autofocus is heerlijk voor portretfotografen

Julia - f/2.8, 1/200s, 320 ISO @ 70mm

Nu had ik tijdens het uitproberen van verschillende camera's al plezier gehad van oog-autofocus, maar nu dit ook echt mij eigen camera is ben ik dieper gedoken in de mogelijkheden van de autofocus.Oog-autofocus is namelijk alleen ideaal als er ook daadwerkelijk een oog in beeld te vinden is. Is dat niet het geval, dan loopt de autofocus maar wat in het rond te springen. Vaak wordt dan niet scherpgesteld waar je wilt.Ik wil daarom snel kunnen schakelen tussen het gebruik van de oog-autofocus en de meer traditionele focus op basis van een specifiek punt.Bij de Canon EOS R5 is dit heel goed mogelijk. Standaard, dus wanneer ik op de ontspanknop druk, staat mijn camera op 'One shot' en op 'Expanded AF area'. Dit kun je makkelijk instellen als je op de Q-knop achter op de camera klikt (de twee items die dan linksboven in de hoek staan).