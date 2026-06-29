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Print jij foto's voor aan de muur, of laat je ze afdrukken?maandag 29 juni 2026, 22:44 door Nando Harmsen | 71x gelezen | 0 reacties
Hoeveel foto's heb jij op de computer staan? Hoeveel zijn er daarvan de moeite waard om er een afdruk van te maken? Hoeveel zou je daarvan aan de muur willen hangen? Vervang je ze dan ook regelmatig voor nieuwe?
Ik heb niet zo heel veel foto's aan de muur hangen. Te weinig, om eerlijk te zijn. Er hangt een grote foto op aluminium dibond van ruim 1,50 meter breed en een van 60 centimeter. Oh ja, en een 1,80 meter breed panorama op canvas.
Helaas heb ik niet veel meer ruimte aan de muren. Zo woon ik nu eenmaal. Er is een relatief donker trappengat en een smalle gang. In die laatste hangen een paar 10x15 foto's maar het trappengat is leeg.
Misschien heb jij meer ruimte voor foto's aan de muur dan ik. Of misschien heb je nog minder plek beschikbaar. Is er plek, heb je daar dan foto's hangen? En zo ja, hoe groot zijn die foto's. Heb je rekening gehouden met kijkafstand?
Hoe kies je de maat van de foto's die je aan de muur hebt hangen. Op wat voor materiaal laat je afdrukken, indien je het niet zelf doet?
Zoals gezegd, de ruimte in huis is beperkt. Je kan niet alle foto's die de moeite waard zijn ophangen. Er zijn keuzes te maken. Dan komt de onvermijdelijke vraag; hoe vaak vervang je die foto's.
De grote afdruk van 1,50 x 1,20 meter op aluminium dibond hangt er al een aantal jaren. Het is een klein beetje een doorn in het oog. Vervangen kan, maar wat doe ik dan met de foto die er nu hangt?
Ik ben benieuwd hoe jij omgaat met afdrukken aan de muur, indien je ze hebt. Hoe groot zijn ze, wat voor materiaal, hoe vaak vervang je ze, wat doe je dan met de oude? Laat het weten en inspireer mij en anderen met je ideeën.
Oh ja, terwijl ik dit typ zie ik een foto aan de muur die ik vergat de noemen. Het is een portret van mijn kinderen. Je hebt de foto misschien wel eens in een video op Photofacts Academy gezien, op de achtergrond.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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