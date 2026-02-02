Verkeerde instellingen of niet de optimale instellingen

Meer: Persoonlijk
maandag 2 februari 2026, 16:08 door Nando Harmsen
Onlang las ik dat iemand foto's gemaakt had, maar met de verkeerde instellingen. De reden was eenvoudig; geen tijd om de juiste instellingen te maken. Dat levert dus mislukte foto's op. Of toch niet?
Verkeerde instellingen zorgen natuurlijk voor mislukte foto's. Te langzame sluitertijd levert bewegingsonscherpte op. Een verkeerd diafragma een ongewenste scherptediepte.
Je kan ook mislukte foto's krijgen als de camera op het verkeerde object scherp stelt. Dat is dan hetzelfde als een onscherpe foto. Hoewel dat meer het verkeerde gedrag van de camera is, kan dat door een verkeerde autofocus instelling.
Zo kan je nog veel meer verkeerde instellingen bedenken. Maar wat als de foto toch gewoon geslaagd is? Als het onderwerp scherp is, de focus goed ligt en de belichting correct... Zijn de instellingen dan verkeerd geweest? Immers, de foto is geslaagd.
Het maakt niet uit of je andere instellingen gebruikt dan je normaal zou gebruiken. Het doet er niet toe of de ISO hoger staat dan nodig of dat er diafragmvoorkeuze is gebruikt als je normaal manual instelt. Als de foto geslaagd is, waren het goede instellingen.
Wat echter wel kan is, dat de instellingen niet optimaal zijn. Dat je , als de de tijd had gehad, andere keuzes gemaakt zou hebben. Echter, in het eind telt een goede foto. Scherp waar scherp moet zijn, en goed belicht.
Wat denk jij? Zijn de instellingen die gebruikt zijn belangrijk bij een geslaagde foto? Of is een geslaagd beeld belangrijker? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
