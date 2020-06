Waarom geen micro four thirds systeemcamera?

Zonsondergang moeras Punta Cana. Gemaakt met de E520

Ongeveer een twaalftal jaren geleden heb ik de overstap gemaakt van de full frame camera naar de meer compacte micro four thirds camera. Beroepshalve was ik steeds onderweg en had ik de tijd om mijn hobby, de fotografie, te beoefenen. Ik was het eigenlijk wel beu om een zware camera en dito lenzen mee te nemen.De Olympus E-520 , een digitale spiegelreflex camera met een kleinere sensor en een stuk lichter dan een full frame, was de camera die in mijn budget paste. Ik heb heel veel plezier beleefd aan deze camera maar als verwoede fotograaf wilde ik later toch een betere, een “moderne” camera.