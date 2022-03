Zorg dat je niet te hoge verwachtingen schept in je fotografie

Soms zit het niet mee. Je gaat vol hoge verwachtingen op pad om te fotograferen, en dan komen die verwachtingen niet uit.



De locatie valt achteraf toch tegen, het licht is niet mooi, of er is een andere tegenvaller waardoor je de zo gewilde foto niet kunt maken.



Waarschijnlijk ligt het probleem dan bij de verwachtingen die je had





Mijn ervaringen met fotograferen aan de Opaalkust

Ik ben dol op de Opaalkust, waar de krijtrotsen van Frankrijk over het Kanaal uitkijken naar de White Cliffs of Dover. Met enorme getijdenverschillen is het een utopie voor de landschapsfotograaf die wel van het fotograferen met lange sluitertijden houdt.Dit vergt planning. Je moet een appartement reserveren, of een hotel. Je gaat een paar dagen, omdat de afstand te groot is om dit in een dagje te doen. Hoe groots je plannen ook zijn, ze zijn altijd afhankelijk van de weersomstandigheden, want dat kun je niet plannen.