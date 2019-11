De 6 belangrijkste nieuwe opties voor fotografen in Photoshop 2020

In de pixellaag eigenschappen is een knop om snel de achtergrond te verwijderen of het onderwerp te selecteren.



Bij eigenschappen van teksten is het nu mogelijk om de tekst met een druk op de knop om te zetten in een vector of een frame.





4. Verbeterd vullen met behoud van inhoud

Met “vullen met behoud van inhoud” is het mogelijk om objecten op magische wijze uit een foto te halen.Bij het opbouwen van nieuwe inhoud kon je alleen kiezen uit een rechthoekige selectie in een foto, of de auto-functie. Deze keuze is nu uitgebreid met de optie “aangepast”, waarbij je zelf kunt kiezen uit welk deel van de foto Photoshop het te verwijderen object op gaat vullen.