De nieuwe updates van Photoshop 2020

Voorheen moest je per object dat je verwijderen het vullen met behoud van inhoud (content aware fill) venster openen. Had je meerdere dingen in je foto die je wilde veranderen, kostte dat nogal wat handelingen.



Maar nu is er de knop toepassen, zodat je wijziging toegepast wordt in het venster en je direct verder kunt gaan met een volgend object verwijderen. Deze aanpassing is misschien klein, maar versnelt zeker je workflow.



De tweede update aan het programma dat het vermelden waard is, betreft het filter vage lens (lens blur). Met dit filter kun je onscherpte in je foto toevoegen, zodat het lijkt alsof je een kleine scherptediepte gebruikt.