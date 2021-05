Een Jpeg opslaan in Photoshop is veranderd

Met kopie opslaan vind je de bekende bestandformaten weer terug.

Meer weten over Photoshop beeldbewerkingen?

Op de website van petapixel.com heb ik de reden gevonden van deze vreemde wijziging. Het blijkt te maken hebben met Apple, die met hun laatste OS de normale communicatiemogelijkheden met de Photoshop niet langer ondersteunt.Voor de techneuten onder ons, de API key waar het opslaan als in Photoshop afhankelijk is accepteert Apple niet langer. De exacte details ken ik niet, maar het heeft als consequentie dat er door Adobe een andere manier gezocht moest worden om toch JPEG te kunnen opslaan. Dat is de menu optie kopie opslaan geworden.Er zijn een paar wetenswaardigheden. Heb je een JPEG geopend in Photoshop, dan kun je via opslaan als nog wel een JPEG wegschrijven. Het is alleen van belang wanneer je een ander bestandsformaat in Photoshop hebt geopend, zoals een raw bestand of een TIFF bestand, en deze als JPEG wilt opslaan.De optie exporteren-exporteren als kan nog wel gewoon gebruikt worden om van je foto een JPEG bestand te maken. Deze optie blijft de beste manier om een klein JPEG bestand te maken van je foto, als die bestemd is voor Social Media doeleinden.