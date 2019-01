In 10 stappen een fotocollage maken in Photoshop

Over de collagetechnieken van Photoshop kun je een heel hoofdstuk volschrijven, misschien zelfs een boek, maar de in dit artikel behandelde laagmaskers is zeker de populairste en krachtigste techniek.



Het mooiste is dat je zo makkelijk, flexibel en met plezier foto's naadloos met elkaar samenvoegt.