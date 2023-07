Kies de juiste sluitertijd voor video opnamens

Hou je ervan om zo nu en dan video op te nemen? Dan heb je de camera waarschijnlijk op film gezet en ben je gaan opnemen. Dat is geen probleem voor een keertje. Doe je dit vaker, let dan op de juiste instelling voor je sluitertijd. De regel is 2x de framerate.



Video is continu opnames maken. Zet je de camera op 25 frames per seconde (25 fps) dan worden er 25 beelden per seconde gemaakt. Zet je de camera op 50 fps, dan zijn het 50 beelden per seconde. Met 100 fps maak je maar liefst 100 beelden per seconde.



Voor de beste resultaten is het nodig om de sluitertijd op je framerate af te stemmen. Film je in 25 fps, zet dan je sluitertijd op 1/50 seconde. Film je in 50 fps, dan is 1/100 seconde de beste sluitertijd. Het is altijd 2x de gekozen framerate.



Waarom dit moet is een wat lastig uit te leggen verhaal, waar ik je in dit artikel niet mee wil vermoeien. Het komt erop neer dat eventuele beweging in je beeld er mooier en vloeiender uit zal zien als je hier rekening mee houdt. Dus stel je sluitertijd altijd op 2x de framerate en laat die daarop staan.