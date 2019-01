In 7 stappen een Verlopend grijsfilter in Photoshop

Een verlopend grijsfilter helpt de belichting van de lucht met n of meer diafragmastappen te verlagen, terwijl de belichting van de voorgrond gelijk blijft. De bovenzijde van het filter is grijs, wat geleidelijk overloopt in een transparante onderzijde.



Mocht je je verlopend grijsfilter bij het nemen van de foto zijn vergeten, geen paniek. Je kunt je eigen digitale filter achteraf nog in Photoshop toepassen. Ik gebruikte in dit voorbeeld een foto van een gescand kleinbeeldnegatief waarbij de lucht vrij flets oogde.





Stap 1

Open een foto (bij voorkeur van een landschap) waarbij de belichting was ingesteld op de grond, waardoor de lucht te licht werd. Stel met de letter D de voorgrondkleur op zwart in. Klik onder in het palet Lagen op het symbool Nieuwe opvullaag- of aanpassingslaag maken en kies de optie Verloop.