Welke grijsfilters kies je als beginner?

Ga je flitsen, dan kan het moeilijk of onmogelijk zijn om een hele kleine scherptediepte te gebruiken. Een grijsfilter maakt dan wel mogelijk.

Losse grijsfilters of een variabel grijsfilter?

Het komt er op neer dat een grijsfilter ervoor zorgt dat er minder licht de lens binnenkomt. Dat kan 3 stops zijn, 4 stops, of zelfs 6 stops. Er zijn filters die maar liefst 10 stops of 15 stops licht tegenhouden.Er is een keuze tussen een set grijsfilters en een variabel grijsfilter. Een variabel grijsfilter geeft je de mogelijkheid om het aantal stops licht dat tegengehouden wordt te variëren. Het voordeel is dat je maar één filter hebt met verschillende sterktes.Dit scheelt natuurlijk in kosten. In plaats van twee of drie filters hoef je er maar een te hebben. Er is echter ook een nadeel. De kwaliteit is vaak veel minder en er is het risico op kruisvorming, waarbij delen van het beeld te donker worden. Lees mijn review van het Haida VND filter maar eens