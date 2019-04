5 tips voor de omgang met je model

1. Leer je model kennen

2. Wees complimenteus

De beste foto's kun je maken wanneer zowel jij als je model op hun gemak zijn. Dé manier om ervoor te zorgen dat iedereen op zijn gemak is, is door te praten met elkaar. Probeer je onderwerp te leren kennen en wees vriendelijk voor hem of haar.Verschuil je dus niet de hele tijd achter je camera, maar praat met elkaar. Zeker aan het begin van een fotosessie. Begin niet gelijk met het fotograferen, maar maak eerst rustig kennis. Bespreek vooraf wat je plannen zijn voor de fotoshoot en welk resultaat je wilt behalen.Als je introvert bent, kan het slim zijn om vooraf gewoon een aantal vragen te bedenken. Bijvoorbeeld over werk of school, iemands hobby's, ervaringen met andere fotoshoots en dergelijke.Het is lastig om voor de camera te staan. De persoon voor je camera kan zich al snel onzeker gaan voelen. Dat zie je terug in de foto's en wil je dus voorkomen.Een goede manier om iemand zelfverzekerd te houden is door complimentjes te geven. Dat moet je natuurlijk niet overdrijven, maar het helpt al heel veel als je regelmatig laat weten dat het goed gaat en dat hij of zij er mooi op staat.Als je naar het display op je camera kijkt om te bepalen of je foto geslaagd is, geef dan geen negatief commentaar. Ook niet als dat is omdat je nog niet tevreden bent met je belichting.Bij voorkeur zeg je iets positiefs, zoals 'leuk' of 'heel goed'. Pas daarna gewoon je licht aan en maak een nieuwe foto. Vooral bij de eerste foto's is het voor het model prettig om te weten dat ze het goed doet. Echt tevreden over een foto? Laat die vooral ook even aan het model zien.