Hoe ver zet je een model van de achtergrond?





Gavin fotografeert model Chloe op drie verschillende posities: direct tegen de achtergrond, op één meter afstand en op twee meter afstand. De hoofdverlichting en de belichting op het model blijven daarbij zoveel mogelijk gelijk. Toch ontstaan er drie duidelijk verschillende beelden.



Tegen de muur krijg je een eenvoudige, krachtige foto met een zichtbare zachte schaduw. Op één meter afstand wordt de achtergrond donkerder en ontstaat er ruimte om deze onscherp in beeld te brengen.



Met twee meter afstand krijgt Gavin nog meer controle. De achtergrond wordt vrijwel zwart, waardoor hij deze met een tweede flitser opnieuw kan belichten.



Door een grid of een kleurfilter te gebruiken, kan hij vervolgens een subtiele lichtvlek, een vignet of juist een gekleurde achtergrond creëren.



Een kleine verandering in de positie van je model blijkt zo een eenvoudige manier om met dezelfde ruimte en vrijwel dezelfde apparatuur totaal verschillende portretten te maken.





Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.