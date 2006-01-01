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Meer: Portretfotografie

Elja Trum

Hoe ver zet je een model van de achtergrond?

woensdag 5 augustus 2026, 16:32 door | 75x gelezen | 0 reacties

Hoeveel afstand moet je bewaren tussen je model en de achtergrond? Het is een ogenschijnlijk eenvoudige vraag, maar het antwoord hangt vooral af van het resultaat dat je wilt bereiken. In deze video laat Gavin Hoey zien hoeveel invloed een verschil van slechts één of twee meter kan hebben op je portretfoto’s.



Gavin fotografeert model Chloe op drie verschillende posities: direct tegen de achtergrond, op één meter afstand en op twee meter afstand. De hoofdverlichting en de belichting op het model blijven daarbij zoveel mogelijk gelijk. Toch ontstaan er drie duidelijk verschillende beelden. 

Tegen de muur krijg je een eenvoudige, krachtige foto met een zichtbare zachte schaduw. Op één meter afstand wordt de achtergrond donkerder en ontstaat er ruimte om deze onscherp in beeld te brengen.

Met twee meter afstand krijgt Gavin nog meer controle. De achtergrond wordt vrijwel zwart, waardoor hij deze met een tweede flitser opnieuw kan belichten. 

Door een grid of een kleurfilter te gebruiken, kan hij vervolgens een subtiele lichtvlek, een vignet of juist een gekleurde achtergrond creëren. 

Een kleine verandering in de positie van je model blijkt zo een eenvoudige manier om met dezelfde ruimte en vrijwel dezelfde apparatuur totaal verschillende portretten te maken.

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Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

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Elja Trum

Elja Trum

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