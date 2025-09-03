Photofacts Academy

Elja Trum

Laat karakter en gear samenkomen voor prachtige flitsfoto's

woensdag 3 september 2025, 15:30

Gavin Hoey laat je in deze video zien hoe je op locatie je flitser kunt gebruiken om beter licht te creëren. Maar ook hoe je ervoor kunt zorgen dat je model veel karakter laat zien in je foto's.



Meer ontdekken over flitsfotografie?


Veel fotografen denken dat flitsen lastig is. Ze hebben het eens geprobeerd, maar krijgen geen mooie resultaten. In de cursus Starten met Flitsen helpt Elja je op weg met korte praktische tips.

Zo ontdek je hoe je (zonder veel geld uit te geven) met flitsers controle krijgt over het licht in je foto's.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

