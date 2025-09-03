Laat karakter en gear samenkomen voor prachtige flitsfoto's

Meer: Portretfotografie
Laat karakter en gear samenkomen voor prachtige flitsfoto'swoensdag 3 september 2025, 15:30 door Elja Trum | 61x gelezen | 0 reacties
Gavin Hoey laat je in deze video zien hoe je op locatie je flitser kunt gebruiken om beter licht te creëren. Maar ook hoe je ervoor kunt zorgen dat je model veel karakter laat zien in je foto's.
Meer ontdekken over flitsfotografie?
Veel fotografen denken dat flitsen lastig is. Ze hebben het eens geprobeerd, maar krijgen geen mooie resultaten. In de cursus Starten met Flitsen helpt Elja je op weg met korte praktische tips.
Zo ontdek je hoe je (zonder veel geld uit te geven) met flitsers controle krijgt over het licht in je foto's.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Elja Trum
