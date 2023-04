Personen fotograferen in het gouden uurtje

Je model kan ook schaduwen op een muur of op de weg werpen. Maak daar gebruik van. Je hebt deze lange schaduwen alleen tijdens het gouden uurtje.

2. Maak gebruik van silhouetten

Tegenlicht is wat moeilijker, omdat je vaak te maken krijgt met extreem licht en extreem donker. Heb je een mooie balans, dan is tegenlicht erg mooi. Je kunt bovendien gebruik maken van flares, om daarmee een speciale sfeer aan je foto's te geven.Met name bij tegenlicht heb je te maken met een groot contrast. Of je hebt je model goed belicht en de achtergrond overbelicht, of de achtergrond is goed belicht en je model is in silhouet. Waarom hou je het model niet in silhouet?