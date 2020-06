Portretfotografie tip: Neem de tijd

Sanne - f/2.8, 1/80s, 640 ISO @ 195mm

Mijn beste foto's maak ik meestal pas aan het eind van die drie uur. Het kost gewoon even tijd om aan elkaar te wennen en om de 'standaard' foto's gehad te hebben.Vaak spreek je pas later in een sessie echt je creativiteit aan. Dan ga je dingen proberen en dat helpt om zowel de echt mislukte als de foto's die er echt uit springen te maken.Aan het eind van zo'n shoot zijn zowel jij als je model vaak bereidt wat meer te experimenteren. Je kunt bijvoorbeeld aan je model vragen of ie het water van een meertje in wilt gaan, zoals Sanne in de foto hierboven.Het is mijn ervaring dat drie uur ook ongeveer het maximum is. Daarna worden zowel jij als je model moe en dat ga je dan ook terug zien in je foto's.Heb je visagie geregeld voor je fotosessie? Houd er dan rekening met een extra uur voor de shoot; dat is de tijd die een visagiste vaak minimaal nodig heeft.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.