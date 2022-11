Canon EOS R6 mark II aangekondigd

De Canon EOS R6 mark II heeft een nieuwe 24,2 megapixel full-frame CMOS sensor. Qua uiterlijk lijkt hij erg op zijn voorganger. Het grootste verschil zit hem in de snelheid.



De R6 mark II kan tot 40 foto's per seconde maken (met de elektronische sluiter). De kortste sluitertijd waarmee je een foto kunt maken is ook opgehoogd van 1/8.000ste naar 1/16.000ste van een seconde.



De autofocus is ook weer beter geworden. De R6 mark II heeft hiervoor duidelijk bij de R3 lopen shoppen. De R6 heeft nu hetzelfde autofocus systeem.





Prijs en beschikbaarheid

Wil jij ook gave foto's maken?

Voor videografen is er goed nieuws; de R6 heeft een specifieke knop gekregen om razendsnel te schakelen tussen fotografie en video. In de video modus kun je ook de C-modussen op de PASM-knop separaat instellen ten opzichte van de fotomodus.Ook heel prettig is dat de autofocus bij video nu niet langer automatisch op de achtergrond gaat scherpstellen als het onderwerp dat je aan het filmen was even uit beeld verdwijnt. De focus blijft dan staan waar ie was.De Canon R6 mark II heeft zo dus aardig wat prettige, maar relatief kleine, updates gekregen ten opzichte van de originele twee (en een half) jaar oude Canon EOS R6.Waarschijnlijk voor de meeste fotografen niet direct reden om te upgraden van de R6, maar de overstap van bijvoorbeeld een 6D is nu natuurlijk wel nog interessanter geworden.De Canon EOS R6 mark II zal eind deze maand beschikbaar zijn en gaat circa 2.499 euro kosten (exacte prijs volgt nog).Naast de nieuwe R6 zijn er ook een nieuw objectief, de Canon RF 135mm f/1.8L IS, en een nieuwe flitser, de Canon Speedlite EL-5, aangekondigd.