De video functies van de EOS R3 zijn sterk verbeterd ten opzichte van de overige modellen. Met 6K resolutie en 60 frames per seconde kan er in raw bestandsformaat opgenomen worden.



Er is natuurlijk ook 4K beschikbaar, tot maar liefst in 100 frames per seconde. Er zijn verschillende bitrates te selecteren en de tijdslimiet van bijna 30 minuten is verwijderd.



Natuurlijk is het mogelijk om in C-log3 en 10 bit HDR-PQ formaat op te nemen.





Prijs en beschikbaraheid

De Canon EOS R3 zal vanaf november beschikbaar komen met een prijs van ongeveer 6.100 euro.