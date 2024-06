Canon kondigt de RF 35mm f/1.4L VCM aan

De RF 35mm f/1.4VCM heeft een minimale focus breathing. In combinatie met het f/1.4 diafragma wordt het voor videografen eenvoudig om van uit focus naar in focus te gaan zonder noemenswaardige verandering in grootte van het onderwerp.



De Voice Coil Motor is een toevoeging aan de bestaande Nano USM motor waarmee snelle scherpstelling mogelijk wordt. Behalve de diafragmaring heeft het objectief ook de programmeerbare control ring en een lensknop.



Het Canon RF 35mm f/1.4L VCM objectief komt naar verwachting eind juni beschikbaar voor 1.929,99 euro.



Naast dit objectief introduceert Canon bovendien de Speedlite EL-10, een compacte flitser met een laadtijd van slechts 1,5 seconde. De flitser is verkrijgbaar voor 309 euro.



