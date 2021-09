Canon kondigt twee nieuwe objectieven aan

Met de lancering van de nieuwe Canon EOS R3 worden ook twee nieuwe objectieven voor de consumentenmarkt aangekondigd: de RF 100-400mm f/5,6-f/8 en de RF 16mm f/2,8, twee heel interessante objectieven.



Er zijn veel RF objectieven uit de L-serie te kiezen, maar deze liggen wat prijs betreft vaak boven wat de consument wil of kan uitgeven. Gelukkig heeft Canon al veel objectieven die in het lagere prijssegment liggen, maar toch de benodigde kwaliteit leveren om te voldoen aan alle eisen.



Daar zijn nu twee nieuwe interessante objectieven aan toegevoegd. De RF100-400mm f/5,6-8 IS USM en de RF 16mm f/2,8 STM. Elk heeft een eigen inzetgebied, maar beiden zullen een groot publiek aanspreken, juist wegens een gunstige prijs en het compacte design.





De Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM

De RF100-400mm f/5,6-8 is een populair brandpunt bereik bij veel wildlife en vogelfotografen. Maar ook voor landschap en sport is dit een heel geschikt brandpunt bereik. de RF100-400mm f/5,6-8 IS USM is misschien niet het meest lichtgevoelige objectief, maar je krijgt er veel voor terug.