De nieuwe Canon EOS M50 mark II systeemcamera

De Canon EOS M50 mark II ziet er op het eerste oog vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger. Het is een compacte systeemcamera waar een keur aan objectieven voor verkrijgbaar zijn. Met adapters kun je ook de objectieven voor de spiegelreflex camera's zonder problemen gebruiken.



De camera heeft een 24 megapixel APS-C sensor die de bekende 1,6x crop heeft ten opzichte van een fullframe sensor. Hierdoor is de camera compact, zonder dat je opties hoeft in te leveren, waaronder oog-detectie autofocus.