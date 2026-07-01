Godox C100 camera: fotograferen door een transparant schermpje

Meer: Productaankondiging
Godox C100 camera: fotograferen door een transparant schermpjewoensdag 1 juli 2026, 20:10 door Elja Trum | 75x gelezen | 0 reacties
Godox kennen we vooral van flitsers en ledverlichting. Nu komt het Chinese merk verrassend genoeg met zijn eerste eigen camera. Verwacht alleen geen concurrent voor Canon, Nikon of Sony. De Godox C100 is vooral een klein en betaalbaar speeltje, maar wel eentje met een grappig uitgewerkt concept.
De C100 heeft namelijk geen normaal scherm waarop je een livebeeld of je gemaakte foto's kunt bekijken. In plaats daarvan kijk je door een groot transparant venster in de behuizing. Je kijkt dus rechtstreeks naar je onderwerp en niet naar een beeld afkomstig van de sensor.
Helemaal zonder elektronica is de zoeker niet. In het transparante display verschijnen kaderlijnen, de belichtingsinstellingen en de resterende accucapaciteit. Het scherm laat volgens Godox meer dan 50 procent van het aanwezige licht door.
Niet direct terugkijken
Na het maken van een foto kun je deze niet direct op de camera bekijken. Daarvoor moet je de C100 via USB-C aansluiten op je telefoon of computer. Je kunt ook het microSD-kaartje uit de camera halen.
Dat maakt fotograferen met de C100 wellicht wat spannender. Je maakt een foto, maar ziet pas later of deze gelukt is. Een beetje zoals bij analoge fotografie dus, al hoef je gelukkig niet eerst een filmrolletje te laten ontwikkelen.
Godox legt bij de promotie dan ook nadruk op het fotograferen zonder steeds terug te kijken. Eerst observeren, dan afdrukken en vervolgens gewoon doorgaan. Dat klinkt misschien wat overdreven filosofisch voor een camera van een paar tientjes, maar het idee is best sympathiek.
De camera ondersteunt de beeldverhoudingen 16:9, 4:3, 3:2 en vierkant. De kaderlijnen in het transparante scherm worden automatisch aangepast aan de gekozen verhouding.
Ook te gebruiken als lichtmeter
Een opvallende extraatje is de ingebouwde lichtmeter. De C100 kan de helderheid in het midden van het beeld meten en op basis daarvan een geschikte combinatie van diafragma en sluitertijd tonen.
Daarmee kan het apparaatje ook gebruikt worden als losse lichtmeter bij een oude analoge camera. Voor fotografen die nog regelmatig een camera zonder ingebouwde lichtmeter gebruiken, krijgt dit speeltje daardoor toch een praktische functie.
Het ontwerp lijkt overigens behoorlijk sterk op de Escura InstantSnap, een camera die eerder op de CP+-fotobeurs werd getoond. Het transparante venster van de Escura was echter vooral een eenvoudig kader. Godox heeft het concept met de actieve informatie in het display wat verder uitgewerkt.
Klein en licht
De Godox C100 meet ongeveer 104 bij 72 bij 19 millimeter en weegt slechts 65 gram. Daarmee kun je hem gemakkelijk in een jaszak stoppen of als opvallende accessoire aan een koord meenemen.
Foto's en video's worden opgeslagen op een microSD-kaart van maximaal 128 gigabyteB. Opladen en bestanden overzetten gaat via USB-C. Volgens Godox houdt de accu het bij continu filmen langer dan anderhalf uur vol.
Over de sensor, resolutie, gebruikte lens en videokwaliteit heeft Godox vooralsnog opvallend weinig bekendgemaakt. De kleine voorbeeldbestanden die tot nu toe zijn getoond, doen vermoeden dat je geen indrukwekkende beeldkwaliteit hoeft te verwachten. Deze camera koop je duidelijk voor de ervaring en niet voor maximale scherpte of grote afdrukken.
Vooralsnog alleen in China
De C100 is in China geïntroduceerd voor 199 yuan, omgerekend circa 26 euro. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de camera officieel in Nederland verkrijgbaar zal zijn.
Als serieus fotografisch gereedschap zal de Godox C100 vermoedelijk niet snel in veel cameratassen terechtkomen. Als betaalbaar speeltje is het echter een leuk concept. De transparante zoeker ziet er origineel uit, de lichtmeter is een slimme toevoeging en het niet kunnen terugkijken kan je misschien zelfs helpen om wat bewuster te fotograferen.
En voor een prijs van enkele tientjes hoeft niet iedere camera natuurlijk een technisch hoogstandje te zijn. Soms mag fotografie ook gewoon leuk zijn.
Wil jij ook gave foto's maken?Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.
14 dagen gratis fotografiecursussen kijken
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 8 juli 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 14 augustus 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 18 november 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Ook interessant
-
Godox AD100Pro II flitsers uitgebracht
door Elja Trum
-
Godox X3Pro aangekondigd
door Elja Trum
-
Godox komt met V100 flitser
door Elja Trum
-
SmallRig heeft de RC 100B COB LED video lamp gelanceerd
door Nando Harmsen
-
Godox introduceert een nieuwe radiotrigger, de X3 TTL
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
39.666 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.