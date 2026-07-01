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Elja Trum

Godox C100 camera: fotograferen door een transparant schermpje

woensdag 1 juli 2026, 20:10 door | 75x gelezen | 0 reacties

Godox kennen we vooral van flitsers en ledverlichting. Nu komt het Chinese merk verrassend genoeg met zijn eerste eigen camera. Verwacht alleen geen concurrent voor Canon, Nikon of Sony. De Godox C100 is vooral een klein en betaalbaar speeltje, maar wel eentje met een grappig uitgewerkt concept.

Godox C100 camera


De C100 heeft namelijk geen normaal scherm waarop je een livebeeld of je gemaakte foto's kunt bekijken. In plaats daarvan kijk je door een groot transparant venster in de behuizing. Je kijkt dus rechtstreeks naar je onderwerp en niet naar een beeld afkomstig van de sensor.

Helemaal zonder elektronica is de zoeker niet. In het transparante display verschijnen kaderlijnen, de belichtingsinstellingen en de resterende accucapaciteit. Het scherm laat volgens Godox meer dan 50 procent van het aanwezige licht door.

Niet direct terugkijken


Na het maken van een foto kun je deze niet direct op de camera bekijken. Daarvoor moet je de C100 via USB-C aansluiten op je telefoon of computer. Je kunt ook het microSD-kaartje uit de camera halen.

Dat maakt fotograferen met de C100 wellicht wat spannender. Je maakt een foto, maar ziet pas later of deze gelukt is. Een beetje zoals bij analoge fotografie dus, al hoef je gelukkig niet eerst een filmrolletje te laten ontwikkelen.

Godox legt bij de promotie dan ook nadruk op het fotograferen zonder steeds terug te kijken. Eerst observeren, dan afdrukken en vervolgens gewoon doorgaan. Dat klinkt misschien wat overdreven filosofisch voor een camera van een paar tientjes, maar het idee is best sympathiek.

De camera ondersteunt de beeldverhoudingen 16:9, 4:3, 3:2 en vierkant. De kaderlijnen in het transparante scherm worden automatisch aangepast aan de gekozen verhouding.

Godox C100 camera


Ook te gebruiken als lichtmeter


Een opvallende extraatje is de ingebouwde lichtmeter. De C100 kan de helderheid in het midden van het beeld meten en op basis daarvan een geschikte combinatie van diafragma en sluitertijd tonen.

Daarmee kan het apparaatje ook gebruikt worden als losse lichtmeter bij een oude analoge camera. Voor fotografen die nog regelmatig een camera zonder ingebouwde lichtmeter gebruiken, krijgt dit speeltje daardoor toch een praktische functie.

Het ontwerp lijkt overigens behoorlijk sterk op de Escura InstantSnap, een camera die eerder op de CP+-fotobeurs werd getoond. Het transparante venster van de Escura was echter vooral een eenvoudig kader. Godox heeft het concept met de actieve informatie in het display wat verder uitgewerkt.

Klein en licht


De Godox C100 meet ongeveer 104 bij 72 bij 19 millimeter en weegt slechts 65 gram. Daarmee kun je hem gemakkelijk in een jaszak stoppen of als opvallende accessoire aan een koord meenemen.

Foto's en video's worden opgeslagen op een microSD-kaart van maximaal 128 gigabyteB. Opladen en bestanden overzetten gaat via USB-C. Volgens Godox houdt de accu het bij continu filmen langer dan anderhalf uur vol.

Over de sensor, resolutie, gebruikte lens en videokwaliteit heeft Godox vooralsnog opvallend weinig bekendgemaakt. De kleine voorbeeldbestanden die tot nu toe zijn getoond, doen vermoeden dat je geen indrukwekkende beeldkwaliteit hoeft te verwachten. Deze camera koop je duidelijk voor de ervaring en niet voor maximale scherpte of grote afdrukken.

Godox C100 camera


Vooralsnog alleen in China


De C100 is in China geïntroduceerd voor 199 yuan, omgerekend circa 26 euro. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de camera officieel in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

Als serieus fotografisch gereedschap zal de Godox C100 vermoedelijk niet snel in veel cameratassen terechtkomen. Als betaalbaar speeltje is het echter een leuk concept. De transparante zoeker ziet er origineel uit, de lichtmeter is een slimme toevoeging en het niet kunnen terugkijken kan je misschien zelfs helpen om wat bewuster te fotograferen.

En voor een prijs van enkele tientjes hoeft niet iedere camera natuurlijk een technisch hoogstandje te zijn. Soms mag fotografie ook gewoon leuk zijn.

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Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

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Elja Trum

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