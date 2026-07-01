Godox C100 camera: fotograferen door een transparant schermpje



De C100 heeft namelijk geen normaal scherm waarop je een livebeeld of je gemaakte foto's kunt bekijken. In plaats daarvan kijk je door een groot transparant venster in de behuizing. Je kijkt dus rechtstreeks naar je onderwerp en niet naar een beeld afkomstig van de sensor.



Helemaal zonder elektronica is de zoeker niet. In het transparante display verschijnen kaderlijnen, de belichtingsinstellingen en de resterende accucapaciteit. Het scherm laat volgens Godox meer dan 50 procent van het aanwezige licht door.





Niet direct terugkijken

Na het maken van een foto kun je deze niet direct op de camera bekijken. Daarvoor moet je de C100 via USB-C aansluiten op je telefoon of computer. Je kunt ook het microSD-kaartje uit de camera halen.Dat maakt fotograferen met de C100 wellicht wat spannender. Je maakt een foto, maar ziet pas later of deze gelukt is. Een beetje zoals bij analoge fotografie dus, al hoef je gelukkig niet eerst een filmrolletje te laten ontwikkelen.Godox legt bij de promotie dan ook nadruk op het fotograferen zonder steeds terug te kijken. Eerst observeren, dan afdrukken en vervolgens gewoon doorgaan. Dat klinkt misschien wat overdreven filosofisch voor een camera van een paar tientjes, maar het idee is best sympathiek.De camera ondersteunt de beeldverhoudingen 16:9, 4:3, 3:2 en vierkant. De kaderlijnen in het transparante scherm worden automatisch aangepast aan de gekozen verhouding.