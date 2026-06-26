Leica SL3-P 44 megapixel camera aangekondigd



Tegelijkertijd kondigt Leica twee nieuwe objectieven aan: de lichtsterke Summilux-SL 50mm f/1.4 ASPH. en de APO-Macro-Elmarit-SL 100mm f/2.8.



Binnen het SL-assortiment komt de SL3-P tussen de 60 megapixel Leica SL3 en de snellere, maar lager opgeloste SL3-S met 24 megapixel te staan. Daarmee richt de camera zich op fotografen die zowel veel detail als snelheid nodig hebben, zoals pers-, portret-, reportage- en sportfotografen.





Nieuwe 44 megapixel sensor

Snellere autofocus

Het hart van de Leica SL3-P is een nieuwe 44 megapixel BSI-fullframesensor. Deze biedt volgens Leica een dynamisch bereik tot veertien stops en een gevoeligheidsbereik van ISO 50 tot 200.000.Met 44 megapixel is er voldoende resolutie om flink bij te snijden, zonder dat de bestanden zo groot worden als die van de 60 megapixel SL3. Voor onderwerpen die niet bewegen is bovendien een Multishot-modus aanwezig, waarmee beelden van 176 megapixel kunnen worden samengesteld.De eerste praktijktests (door derden, we hebben zelf de camera nog niet in de hand gehad) laten een prima beeldkwaliteit en een groot dynamisch bereik zien. Vooral het terughalen van details uit donkere delen lijkt goed te gaan, zonder dat daarbij direct storend veel ruis zichtbaar wordt.Een van de belangrijkste verbeteringen is het nieuwe hybride autofocussysteem. Dit combineert fasedetectie, contrastdetectie en onderwerpherkenning en beschikt over 819 scherpstelpunten.De camera kan mensen, dieren en voertuigen herkennen en volgen. Bij personen kan het systeem niet alleen ogen en gezichten herkennen, maar ook andere delen van het lichaam gebruiken om het onderwerp te blijven volgen.Juist op dit punt lijkt Leica een grote stap vooruit te hebben gezet. De autofocus van de gewone SL3 was bij snelle actie niet altijd even overtuigend. De SL3-P volgt bewegende onderwerpen duidelijk beter en levert volgens de eerste reviewers aanzienlijk meer scherpe foto's op.Het lijkt daarmee het beste autofocussysteem te zijn dat Leica tot nu toe heeft gemaakt. De camera bevindt zich echter in een markt met sterke concurrenten. Bij zeer snelle of onvoorspelbare actie hebben topmodellen van bijvoorbeeld Canon, Nikon en Sony nog altijd een voorsprong.