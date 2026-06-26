Leica SL3-P 44 megapixel camera aangekondigd

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Leica SL3-P 44 megapixel camera aangekondigdvrijdag 26 juni 2026, 14:07 door Elja Trum | 76x gelezen | 0 reacties
Leica heeft de SL3-P aangekondigd, een nieuwe systeemcamera die hoge resolutie moet combineren met snelheid. De camera krijgt een 44 megapixel full-framesensor, sterk verbeterde autofocus en een maximale opnamesnelheid van 40 beelden per seconde.
Tegelijkertijd kondigt Leica twee nieuwe objectieven aan: de lichtsterke Summilux-SL 50mm f/1.4 ASPH. en de APO-Macro-Elmarit-SL 100mm f/2.8.
Binnen het SL-assortiment komt de SL3-P tussen de 60 megapixel Leica SL3 en de snellere, maar lager opgeloste SL3-S met 24 megapixel te staan. Daarmee richt de camera zich op fotografen die zowel veel detail als snelheid nodig hebben, zoals pers-, portret-, reportage- en sportfotografen.
Nieuwe 44 megapixel sensor
Het hart van de Leica SL3-P is een nieuwe 44 megapixel BSI-fullframesensor. Deze biedt volgens Leica een dynamisch bereik tot veertien stops en een gevoeligheidsbereik van ISO 50 tot 200.000.
Met 44 megapixel is er voldoende resolutie om flink bij te snijden, zonder dat de bestanden zo groot worden als die van de 60 megapixel SL3. Voor onderwerpen die niet bewegen is bovendien een Multishot-modus aanwezig, waarmee beelden van 176 megapixel kunnen worden samengesteld.
De eerste praktijktests (door derden, we hebben zelf de camera nog niet in de hand gehad) laten een prima beeldkwaliteit en een groot dynamisch bereik zien. Vooral het terughalen van details uit donkere delen lijkt goed te gaan, zonder dat daarbij direct storend veel ruis zichtbaar wordt.
Snellere autofocus
Een van de belangrijkste verbeteringen is het nieuwe hybride autofocussysteem. Dit combineert fasedetectie, contrastdetectie en onderwerpherkenning en beschikt over 819 scherpstelpunten.
De camera kan mensen, dieren en voertuigen herkennen en volgen. Bij personen kan het systeem niet alleen ogen en gezichten herkennen, maar ook andere delen van het lichaam gebruiken om het onderwerp te blijven volgen.
Juist op dit punt lijkt Leica een grote stap vooruit te hebben gezet. De autofocus van de gewone SL3 was bij snelle actie niet altijd even overtuigend. De SL3-P volgt bewegende onderwerpen duidelijk beter en levert volgens de eerste reviewers aanzienlijk meer scherpe foto's op.
Het lijkt daarmee het beste autofocussysteem te zijn dat Leica tot nu toe heeft gemaakt. De camera bevindt zich echter in een markt met sterke concurrenten. Bij zeer snelle of onvoorspelbare actie hebben topmodellen van bijvoorbeeld Canon, Nikon en Sony nog altijd een voorsprong.
Tot 40 beelden per seconde
Met de elektronische sluiter haalt de SL3-P maximaal 40 beelden per seconde. Daarbij worden 12-bits bestanden opgeslagen. Wie meer kleurdiepte wil, kan met 14-bits bestanden fotograferen met maximaal 25 beelden per seconde.
Met de mechanische sluiter blijft de snelheid beperkt tot zeven beelden per seconde, waarbij de camera 15-bits beeldinformatie kan vastleggen.
De hogere snelheid maakt de camera aanzienlijk bruikbaarder voor sport, wildlife en reportage dan de gewone SL3. Er is wel een kanttekening. Hoewel de nieuwe sensor veel sneller wordt uitgelezen, betreft het geen stacked sensor.
Bij snel bewegende onderwerpen of snelle camerabewegingen kan daardoor rolling shutter zichtbaar worden. Verticale lijnen kunnen dan bijvoorbeeld schuin in beeld verschijnen. De SL3-P is op dit punt verbeterd ten opzichte van de SL3, maar kan niet helemaal meekomen met camera's als de Nikon Z8 en Canon EOS R5 Mark II.
Uitgebreide videomogelijkheden
Ook voor video is de SL3-P rijk uitgerust. De camera kan filmen in 8K-resolutie en ondersteunt 8.1K Open Gate-opnamen in de volledige 3:2-verhouding van de sensor, met maximaal 30 beelden per seconde.
In 5.9K kan worden gefilmd met maximaal 60 beelden per seconde. Voor slowmotionbeelden is 4K met maximaal 120 beelden per seconde beschikbaar.
Apple ProRes wordt ondersteund tot een resolutie van 5.8K. Daarnaast kunnen via HDMI RAW-videobeelden worden uitgevoerd. Voor filmen in L-Log zijn twee nieuwe LUT's beschikbaar: Leica Pure en Leica Cine.
Door Open Gate te filmen wordt vrijwel het gehele sensoroppervlak gebruikt. Hierdoor kan een opname achteraf eenvoudiger worden uitgesneden voor bijvoorbeeld horizontale, verticale en vierkante publicaties.
Het scherm kan omhoog en omlaag worden gekanteld, maar niet volledig naar de zijkant worden gedraaid. Voor fotografen is dat vaak prettig, maar voor vloggers en solo-videomakers is het minder praktisch omdat het scherm niet vanaf de voorkant zichtbaar is.
Minimalistische bediening
De Leica SL3-P heeft een volledig metalen behuizing en wordt in Duitsland gemaakt. De body heeft een IP54-classificatie en is daarmee beschermd tegen stof en spatwater.
Leica heeft de camera een ingetogen uiterlijk gegeven. De bekende rode Leica-dot ontbreekt en ook op de knoppen staan nauwelijks opschriften. Vrijwel alle bedieningselementen zijn naar eigen voorkeur in te stellen.
Dat maakt het mogelijk om de camera volledig aan de eigen werkwijze aan te passen. Het nadeel is dat de bediening voor iemand die de camera voor het eerst oppakt weinig vanzelfsprekend kan zijn. Je zult dus eerst tijd moeten investeren in het instellen en leren kennen van de camera.
De elektronische zoeker heeft een resolutie van 5,76 miljoen beeldpunten. Achterop zit een kantelbaar 3,2 inch touchscreen met 2,3 miljoen beeldpunten.
Foto- en videofuncties zijn binnen de interface duidelijk van elkaar gescheiden. Leica gebruikt daarbij verschillende kleuraccenten, zodat direct zichtbaar is in welke modus je werkt.
Workflow en Content Credentials
De SL3-P kan via wifi, Bluetooth en USB-C communiceren met de Leica FOTOS-app. Daarmee kunnen foto's en video's worden overgezet en kan de camera op afstand worden bediend.
Voor professionele fotografen is directe tethering naar Lightroom Classic en Capture One beschikbaar. Ook Adobe Frame.io Camera-to-Cloud wordt ondersteund.
Een opvallende functie is de ondersteuning voor Content Credentials volgens de C2PA-standaard. Hierbij wordt beveiligde informatie aan een opname toegevoegd waarmee de herkomst en eventuele bewerkingsgeschiedenis gecontroleerd kunnen worden.
Met de snelle opkomst van generatieve AI kan dit vooral voor journalistieke, documentaire en redactionele fotografen steeds relevanter worden.
Nieuwe Leica Summilux-SL 50mm f/1.4
Naast de camera kondigt Leica de Summilux-SL 50mm f/1.4 ASPH. aan. Dit lichtsterke standaardobjectief is bedoeld voor onder meer portretten, reportages en fotografie bij weinig licht.
Leica heeft geprobeerd om bij volle opening een zachtere, karaktervolle weergave te combineren met hoge technische prestaties zodra het diafragma iets wordt gesloten. Het objectief bevat elf diafragmalamellen en heeft een minimale scherpstelafstand van 50 centimeter.
Met een gewicht van 584 gram is het voor een lichtsterk SL-objectief relatief compact. De metalen behuizing is beschermd volgens IP54 en de frontlens is voorzien van Leica's AquaDura-coating.
Nieuwe 100mm macro
De tweede objectief-aankondiging is de Leica APO-Macro-Elmarit-SL 100mm f/2.8. Dit macro-objectief haalt een maximale vergrotingsmaatstaf van 1:1 en kan scherpstellen vanaf 30 centimeter.
Dankzij de apochromatische correctie moeten kleurfouten zo veel mogelijk worden voorkomen. Behalve voor macrofotografie kan de 100mm door zijn brandpuntsafstand en maximale diafragma van f/2.8 ook als portretobjectief worden gebruikt.
Het objectief weegt inclusief zonnekap 862 gram en maakt gebruik van filters met een diameter van 67 millimeter.
Prijs en beschikbaarheid
De Leica SL3-P is per direct verkrijgbaar voor een adviesprijs van 5.990 euro.
Daarnaast verschijnen drie kits:
- Leica SL3-P met Vario-Elmarit-SL 28-70mm f/2.8 ASPH.: 6.990 euro
- Leica SL3-P met Vario-Elmarit-SL 24-70mm f/2.8 ASPH.: 7.490 euro
- Leica SL3-P met 24-70mm en 70-200mm f/2.8: 9.790 euro
De Leica Summilux-SL 50mm f/1.4 ASPH. wordt eind 2026 verwacht en krijgt een adviesprijs van 4.500 euro. De APO-Macro-Elmarit-SL 100mm f/2.8 verschijnt eveneens eind 2026 voor 2.450 euro.
Een completere Leica SL
De SL3-P lijkt de meest complete en veelzijdige SL-camera die Leica tot nu toe heeft uitgebracht. De combinatie van 44 megapixel, sterk verbeterde autofocus en hoge opnamesnelheden maakt hem geschikt voor veel meer soorten fotografie dan de reguliere SL3.
Tegelijkertijd blijft het een uitgesproken Leica. De bouwkwaliteit, minimalistische bediening en professionele workflow zijn sterke punten, maar daar staat een stevige prijs tegenover. Ook bij zeer snelle actie en het gebruik van de elektronische sluiter zijn er camera's met een snellere sensoruitlezing en minder rolling shutter.
Voor bestaande Leica SL-gebruikers die snelheid en resolutie willen combineren, is de SL3-P waarschijnlijk de aantrekkelijkste keuze binnen het systeem. Fotografen die nog niet aan Leica of de L-Mount gebonden zijn, zullen de camera vooral moeten afwegen tegen goedkopere en op sommige punten snellere alternatieven.
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Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
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Elja Trum
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