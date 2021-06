Lensbaby Obscura; terug naar het begin van de fotografie

Lensbaby, de fabrikant van objectieven die voor een bijzonder effect in je foto zorgen, heeft een nieuw type objectief toegevoegd aan hun productgamma; de Lensbaby Obscura. Hiermee kun je terug naar het bgein van de fotografie: pinhole fotografie.







Hij komt in verschillende versies op de markt; een 50mm versie voor spiegelreflex camera's (die in het Optic Swap systeem past) en een 16mm pancake objectief voor systeemcamera's.Momenteel is de Lensbaby Obscura nog niet te koop in Nederland, maar dat zal vast binnenkort veranderen. Prijzen zullen waarschijnlijk zo rond de 250 euro liggen.