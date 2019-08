Nieuw lichtsterk Nikkor Z 85mm f/1.8 S-objectief

Nikon introduceert een nieuw, lichtsterk standaardobjectief binnen de Nikon Z-familie wat uitermate geschikt is voor portretten. De NIKKOR Z 85mm f/1.8 S stelt snel scherp en kan scherpe details laten zien over het hele beeld.



Dit full-frame objectief voor de Nikon Z-series is geschikt voor zowel foto's als video's. De bokeh ziet er mooi en natuurlijk uit en lichtvlekken worden ook in situaties met tegenlicht effectief tegengegaan.