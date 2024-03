Nikon introduceert de Nikkor Z 28-400mm f/4-8 VR

Het gewicht van dit superzoomobjectief is slechts 725 gram. Hierdoor is het heel geschikt om mee te nemen en te reizen. De Z 28-400mm heeft een beeldstabilisatie tot 5,5 stops, zodat het eenvoudiger wordt om met 400mm brandpunt te fotograferen.



Scherpstelling is razendsnel dankzij de stappenmotor. De minimale scherpstelafstand is 20 centimeter bij 28mm en 1,2 meter bij 400mm. De vergroting is hierdoor maximaal 0,35x.



Het objectief is weersbestendig en heeft een zoomvergrendeling. Een vierkante zonnekap wordt meegeleverd.



De Z 28-400mm f/4-8 VR is vanaf midden 2024 beschikbaar voor een adviesprijs van 1.549 euro.



