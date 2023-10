Nikon kondigt de Nikkor Z 600mm f/6,3 VR S supertele aan

De Z 600mm f/6,3 VR is een superteleobjectief uit de S-line. Het weegt bijna 1,5 kilogram waarmee het de lichtste in zijn klasse is. Nikon heeft het zwaartepunt zo dicht mogelijk bij de camera gehouden, zodat de balans optimaal is.



Het objectief heeft een beeldstabilisatie die tot maximaal 6 stops kan stabiliseren. Combineer dit met het geringe gewicht en je kunt de Z 600mm f/6,3 VR S in feite uit de hand gebruiken. De autofocus is snel en geruisloos.