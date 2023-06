Nikon kondigt twee interessante telezoomobjectieven aan

Met 1955 gram is de Nikkor Z 160-600mm perfect om uit de hand te fotograferen. Het zal dan ook alle wildlife en vogelfotografen aanspreken. Het objectief is te combineren met een 1,4x en 2x teleconverter, waarbij het bereik respectievelijk tot 840mm en 1200mm loopt.



De beeldstabilisatie helpt bovendien bij het gebruik uit de hand. De 5,5 stops stabilisatie stelt je in staat om wat langere sluitertijden te gebruiken, of om trillingen te compenseren. Het objectief heeft een compleet intern zoom mechanisme, waardoor de lengte en de balans bij elk brandpunt gelijk blijft.



Het tweede objectief is de Nikkor Z 70-180mm f/2,8. Dit lichtsterke telezoomobjectief maakt de trinity van de budgetvriendelijke lichtsterke objectieven compleet. Het past perfect in het rijtje met de 17-28mm f/2,8 en de 28-75mm f/2,8.