Review: Canon EOS R6 mark III

Canon heeft de derde versie van de populaire EOS full frame uitgebracht: de Canon EOS R6 mark III. Ik kreeg de camera een weekje ter beschikking. In deze review lees je alles over mijn bevindingen van deze derde versie van de EOS R6.
Met de derde versie van deze populaire camera krijgt de Canon EOS R6 mark III een flinke upgrade. De nieuwe sensor en verbeteringen ten opzichte van het vorige model maken een upgrade misschien interessant. Mits de verbeteringen een rol in jouw fotografie spelen.
Canon Nederland stelde de Canon EOS R6 mark III ter beschikking voor deze korte review, samen met de nieuwe RF 45mm f/1,2 STM.
Specificaties
Dit zijn enkele van de belangrijkste specificaties van de camera, waaronder een aantal waarin de mark III veranderd is ten opzichte van zijn voorganger.
- 32 megapixel CMOS sensor
- Beeldstabilisatie in de camera tot maximaal 8,5 stops
- Beeldsnelheid tot 40 fps elektronische sluiter en 12 fps mechanische sluiter
- 0,5 seconde pre-capture
- CF Express Type B kaartslot samen met UHS-II-SD
- Gezichtsprioriteit optie voor autofocus voor maximaal 10 personen
- Verbeterde beeldherkenning voor de autofocus
- Vernieuwingsfrequentie EVF tot maximaal 120 Hz
- 7K 60p video in Canon Cinema Raw Lite
- Oversampled 4K 60p
- 3:2 7K Open Gate video opname tot 30 fps
- Full size HDMI poort
- False color en waveform log view voor video
- Maximaal 6 uur continu videoopname
- Video proxy beschikbaar
- LP-E6P accu goed voor 620 opnamen met LCD of 390 met EVF (CIPA)
Voor deze review concentreer ik me volledig op de fotografie en laat de videomogelijkheden niet aan bod komen. Afgezien van een opsomming van voor- en nadelen, die gebaseerd zijn op de specificaties.
Uiterlijk van de camera
De Canon EOS R6 mark III heeft geen drastische visuele veranderingen ondergaan. De camera heeft nagenoeg hetzelfde ontwerp. De knoppen zijn ongewijzigd, net als de bediening.
Iemand die al vertrouwd is met de EOS R6 mark II zal zich direct thuis voelen bij deze opvolger. Het menu is, zoals verwacht, ook gelijk aan alle andere EOS-modellen. Je vindt de functies waar je ze verwacht.
De camera heeft nu zowel een CF Express Type B als een UHS-I-SD. De snelle CF Express Type B is nodig om de enorme datastroom te verwerken. De camera heeft ook een full-size HDMI aansluiting gekregen.
Vergeleken met de voorganger
Wanneer de camera direct naast de voorganger gezet wordt, vallen de minieme verschillen pas op. De body heeft een iets gestroomlijnder uiterlijk gekregen dat enige gelijkenis vertoont met de EOS R5 mark II en EOS R3.
Ook het menu heeft de verfijnde layout gekregen om de hoeveelheid menu-items weer te kunnen geven. het zijn kleine verschillen die nauwelijks opvallen, maar wel aanwezig zijn. Voor het gebruik zal dit nauwelijks verschil uitmaken.
Beeldkwaliteiten
De EOS R6 mark III heeft nu een 32 megapixels deels gestapelde CMOS sensor gekregen. Hiermee is de resolutie net iets meer geworden. De beelden zijn 14-bit, maar dit valt terug naar 12-bit bij gebruik van de elektronische sluiter.
Hoewel de sensor een iets snellere uitleessnelheid heeft gekregen, kan bij snel bewegende onderwerpen of panning het rolling shutter effect optreden. Of dit als storend ervaren hangt af van de fotograaf, maar ook het onderwerp en van de achtergrond.
De EOS R6 mark III gaat tot ruim ISO 51200. Of dit bruikbaar is hangt ook hier af van de situatie, net als de persoonlijke voorkeuren. Een eenvoudige ISO-test laat zien dat over het algemeen ISO 12800 geen enkel probleem oplevert.
Onderbelichting is eenvoudig te corrigeren. Hou er rekening mee dat bij ISO 400 de hoeveelheid ruis die ontstaat bij drie stops correctie gelijk is aan de ruis bij ISO 3200.
Het dynamisch bereik valt wel iets tegen en is zeker niet concurrerend. Echter, de prestaties van de EOS R6 mark III zijn simpelweg goed. Dit geldt ook voor de beeldkwaliteit en ISO-prestaties.
Beeldsnelheid en pre-capture
Net als de voorganger heeft de Canon EOS R6 mark III een maximale beeldsnelheid van 40 beelden per seconde in de elektronische sluiter. Met de mechanische sluiter is dit een nette 12 beelden per seconde. Bovendien is er pre-capture beschikbaar.
Precapture werkt heel anders dan bij de EOS R6 mark II. Nu worden de beelden direct afzonderlijk opgeslagen, in plaats van alles in één enkel bestand. Je hoeft nu niet met Canon software of in de camera de beelden te extraheren.
De pre-capture is wel heel basic. Het biedt een halve seconde opslag van beelden voordat de ontspanknop helemaal ingedrukt wordt. Er is verder niets in te stellen waarmee de mogelijkheden achter blijven op de concurrenten.
Er kan een knop toegekend worden aan het activeren van pre-capture. Echter, pre-capture schakelt alleen in wanneer de camera op de snelheid H+ staat (40 fps). Je kan dus niet met één knop alles direct instellen voor pre-capture.
Staat pre-capture ingeschakeld, dan is er totaal geen aanduiding op het LCD of EVF scherm. Pas wanneer pre-capture actief is door half indrukken van de ontspanknop komt er een klein icoontje in beeld.
Gebruik in de praktijk
De EOS R6 mark III werkt zoals je dat van een camera kan verwachten. De bediening is intuïtief en het menu is duidelijk en overzichtelijk. Het LCD-scherm, de touchscreen functionaliteiten en de zoeker zijn uitstekend.
De autofocus is verbetert maar de verschillen zijn onmerkbaar, tenzij je het direct naast de voorganger legt. De pre-capture is nu prettiger in het gebruik, hoewel het toch wat rudimentair aanvoelt, zeker als je andere camera's gewend bent.
Het is erg lastig dat er geen duidelijk informatie over pre-capture in de zoeker en het LCD-scherm is. Je weet niet of het aan staat tot je de ontspanknop half indrukt.
Activeer je de functie met een sneltoets, en je hebt de beeldsnelheid niet op H+ staan, dan heb je totaal geen terugkoppeling dat de functie toch niet geactiveerd is. Voor een zorgeloos gebruik van pre-capture is het noodzakelijk om alles onder C1, C2 of C3 te programmeren.
Eén nieuwe en vooral ook verrassende functie is de verplichting om een paswoord aan te maken. Zonder paswoord kan de camera niet geactiveerd worden. De functie kan later uitgezet worden in het menu, maar dit moet wel bewust gebeuren.
Conclusie
Met de EOS R6 mark III heeft Canon deze lijn camera's naar een iets hoger niveau getild. Er zijn verbeteringen gekomen die het gebruik een stuk prettiger maken. Met name de manier hoe pre-capture nu werkt.
De resolutiewinst is natuurlijk prettig wanneer je regelmatig cropt. Wie dat niet doet of niet nodig heeft zal weinig meerwaarde daarin vinden. De prestaties op ruisniveau zijn vergelijkbaar met de voorganger.
Het valt niet te ontkennen dat de camera een heel goede keuze is voor zowel de serieuze hobbyfotograaf als de professional. Tegelijkertijd moet erbij gezegd worden dat het geen camera is die (ver) boven de concurrentie uitsteekt. Het is twijfelachtig of dat wel nodig is.
Waar de camera minder in uitblinkt, ondanks de verbeteringen, is de pre-capture. Het systeem werkt goed, maar het voelt rudimentair. Andere fabrikanten bieden veel meer mogelijkheden en flexibiliteit.
Canon heeft helaas ook bij deze camera het opslaan van raw-beelden uit de meervoudige belichtingen afgenomen. Ik had gehoopt dat dit toch weer terug zou komen, maar helaas.
Alles bij elkaar opgesteld is de Canon EOS R6 mark III een heel mooie en capabele camera die op vrijwel alle gebieden uitstekend presteert. De winst in resolutie, video mogelijkheden, samen met de autofocus en beeldsnelheid prestaties maakt het een prachtige camera.
Pluspunten
- Hogere resolutie sensor
- Autofocus is snel en zeer accuraat
- Goede beeldherkenning, ook als onderwerp heel klein in beeld is
- Effectieve beeldstabilisatie
- Hoge beeldsnelheid tot 40 beelden per seconde
- Pre-capture beschikbaar
- Open Gate 7K video opname
- Full-size HDMI-poort
- Ergonomie is uitstekend en bediening is intuïtief
- Elektronische zoeker heeft zeer korte blackout
Minpunten
- Pre-capture is rudimentair
- Pre-capture vereist handmatig naar H+beeldssnelheid zetten
- Geen aanduiding op LCD of EVF dat pre-capture aan staat
- Prestaties van de sensor blijf achter op de concurrent
- Rolling shutter door relatief trage uitlezing van de sensor
- Slechts 3,69 megapixel resolutie voor elektronische zoeker
- Geen raw-opslag bij meervoudige belichtingen
Upgraden of toch niet?
De vraag die al snel ter sprake komt is: moet ik upgraden of niet? Het antwoord is zoals zo vaak: dat ligt eraan. Kom je van een Canon EOS R6 (eerste versie), dan is het antwoord voluit een ja. Wil je upgraden vanaf de EOS R6 mark II, dan is het antwoord een ontnuchterend 'misschien'.
Hoewel de camera zeer zeker vooruitgang heeft in prestaties en mogelijkheden hangt het af van wat je fotografeert. Voor burstmodes en pre-capture is de nieuwe manier veel prettiger. Voor video is de EOS R6 mark III ook een vooruitgang.
Gebruik je echter geen video, of nauwelijks? Is actiefotografie ondergeschikt, dan is de meerwaarde minimaal. Het is dan goed om de specificaties van beide camera's naast elkaar te leggen en eerlijk tegen jezelf te zijn.
Galerij
Meer weten over Canon EOS R camera's?
Ontdek alles over de EOS R mirrorless camera's van Canon. Met deze cursus ontdek je de instellingen die je helpen betere foto's te maken, zonder dat je de complete handleiding door hoeft te spitten. Regelmatig voegen we nieuwe concrete tips toe aan deze cursus.
» Cursus Canon EOS R
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
