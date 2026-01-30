Review: Canon EOS R6 mark III



Met de derde versie van deze populaire camera krijgt de Canon EOS R6 mark III een flinke upgrade. De nieuwe sensor en verbeteringen ten opzichte van het vorige model maken een upgrade misschien interessant. Mits de verbeteringen een rol in jouw fotografie spelen.



Canon Nederland stelde de Canon EOS R6 mark III ter beschikking voor deze korte review, samen met de nieuwe RF 45mm f/1,2 STM.





Specificaties

32 megapixel CMOS sensor



Beeldstabilisatie in de camera tot maximaal 8,5 stops



Beeldsnelheid tot 40 fps elektronische sluiter en 12 fps mechanische sluiter



0,5 seconde pre-capture



CF Express Type B kaartslot samen met UHS-II-SD



Gezichtsprioriteit optie voor autofocus voor maximaal 10 personen



Verbeterde beeldherkenning voor de autofocus



Vernieuwingsfrequentie EVF tot maximaal 120 Hz



7K 60p video in Canon Cinema Raw Lite



Oversampled 4K 60p



3:2 7K Open Gate video opname tot 30 fps



Full size HDMI poort



False color en waveform log view voor video



Maximaal 6 uur continu videoopname



Video proxy beschikbaar



LP-E6P accu goed voor 620 opnamen met LCD of 390 met EVF (CIPA)



Uiterlijk van de camera

Dit zijn enkele van de belangrijkste specificaties van de camera, waaronder een aantal waarin de mark III veranderd is ten opzichte van zijn voorganger.Voor deze review concentreer ik me volledig op de fotografie en laat de videomogelijkheden niet aan bod komen. Afgezien van een opsomming van voor- en nadelen, die gebaseerd zijn op de specificaties.De Canon EOS R6 mark III heeft geen drastische visuele veranderingen ondergaan. De camera heeft nagenoeg hetzelfde ontwerp. De knoppen zijn ongewijzigd, net als de bediening.