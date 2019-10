Nikon brengt 58mm f/0.95 Noct-objectief uit voor 8999 euro

Aan de uitgebreidere Fn-knop kunnen maximaal 17 functies worden toegewezen in overeenstemming met de Fn-knop op de camerabody, dit varieert van AE-vergrendeling tot lichtmeting en bracketing De objectiefnaam en -gegevens zijn in het objectief gegraveerd, wat er zeer verfijnd uit ziet en altijd leesbaar blijft.



Portretfotografen kunnen hun onderwerpen scherp vastleggen, zelfs wanneer ze fotograferen met het grootste diafragma van f/0.95, en profiteren van een uitzonderlijke esthetische controle onder alle lichtomstandigheden. Je bent verzekerd van een schitterende bokeh met vloeiende gradaties naar de randen van het beeld.



Nachtelijke opnamen zijn echt mooi! Het optische ontwerp met 17 elementen in 10 groepen zorgt ervoor dat puntlichtbronnen in prachtige details worden afgebeeld, zelfs wanneer met open diafragma wordt gefotografeerd. Van nachtlandschappen tot astrofoto's, de resultaten zijn volgens Nikon verbluffend.



Videomakers krijgen zeer veel controle over de scherptediepte van het grote maximale diafragma van de NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct, waardoor krachtige, filmische beelden vol emotie, karakter en sfeer ontstaan.



Mattieu van Vliet, General Manager SAS zegt het volgende over dit objectief: De NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct vormt met zijn brandpuntsafstand van 58 mm een eerbetoon aan het gerenommeerde Noct-objectief met F-vatting.



Het is niet alleen het toppunt van optische techniek, maar belichaamt ook het principe achter de ontwikkeling van de Z-vatting van Nikon: het mogelijk maken dat objectieven met de beste optische kwaliteit op deze schaal worden gemaakt.



Dit objectief eert het verleden, terwijl het een enorme stap voorwaarts maakt als het gaat om de mogelijkheden bij weinig licht. Het is prachtig om te zien dat de belofte van het Z-vattingsysteem op zo'n krachtige manier wordt vervuld.