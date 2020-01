Nikon D780 aangekondigd

Nikon heeft vanochtend de Nikon D780 onthuld. Deze nieuwe full-frame spiegelreflex is de opvolger van de D750 en leent ook wat elementen van de Nikon Z6 en de D5.





Nikon D780 specificaties

- 24,5 megapixel BSI-CMOS sensor- 7 foto's per seconde (12 in live-view)- 51 punts autofocus- UHD 4K video (30p, 10 bit N-log en HLG HDR)- 3,2 inch kantelbaar touchscreen- USB-C aansluiting- 2x SD(XC) kaartslotenIn live-view lijkt deze camera meer op de Z6. De camera maakt dan waarschijnlijk ook gebruik van exact dezelfde sensor. In live-view kun je daarom ook gebruik maken van gezichts- en oogdetectie. De autofocus is flink verbeterd tijdens het gebruik van live-view.