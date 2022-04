Nikon introduceert de lichtgewicht Nikkor Z 800mm f/6.3 VR S

De Z 800mm f/6.3 heeft een beeldstabilisatie van 5,5 stops wanneer het gecombineerd wordt met de Nikon Z 9. De scherpstelinstellingen kunnen naar wens aangepast worden en onder de juiste omstandigheden is het objectief weersbestendig.



Het objectief zal vanaf eind april beschikbaat zijn. Gezien het type objectief, is het met 7.299 euro heel scherp geprijsd. Dat besef komt pas wanneer je bedenkt dat de 800mm f/5.6 voor de F-mount meer dan 20.000 euro kost.



