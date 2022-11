Nikon introduceert de professionele NIKKOR Z 600mm f/4 met teleconverter

De nieuwe NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S objectief is een professioneel objectief. Het gewicht van 3260 gram klinkt misschien veel, maar het mag voor een dergelijk objectief licht genoemd worden. Of het daarmee eenvoudig uit de hand gebruikt kan worden, hangt waarschijnlijk van de fotograaf af.



Het Silky Swift scherpstelsysteem is snel en uiterst stil, ideaal voor natuurfotografen. Het heeft een Meso Amorphous Coating om beeldschaduwen en lichtvlekken tegen te gaan, zelfs als er diverse lichtbronnen in beeld zijn. De VR in dit objectief biedt een stabilisatie tot 5,5 stops.



Heb je niet genoeg aan de 600mm brandpunt? De ingebouwde 1,4x teleconverter kan eenvoudig in plaats geschoven worden, zelfs tijdens het fotograferen. Daarmee maak je er een 840mm brandpunt van, met f/5,6 als maximale lensopening. Bovendien kun je nog een extra teleconverter plaatsen, indien je wilt.



Hoewel het objectief afdichting heeft voor stof en vocht, garandeert Nikon niet dat dit onder alles omstandigheden ook daadwerkelijk het geval is.



Het objectief zal vanaf eind november beschikbaar komen. De adviesprijs is 17.249 euro.



