Nikon introduceert de Z fc mirrorless camera. In het zwart

De Nikon Z fc is een camera die gebaseerd is op het uiterlijk van de oudere analoge Nikon camera's. Nikon heeft nu een zwarte versie aangekondigd, die exclusief via de Nikon store te verkrijgen is.



De nieuwe Nikon Z fc weerspiegelt de ambitie van Nikon om het meest uit de Z fc te halen, zo schrijven ze in het persbericht. Met de zwarte uitvoering zijn bovendien zes nieuwe kleuren voor de Premium Exterior beschikbaar geworden.