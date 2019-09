Nikon introduceert het Nikkor Z 24mm f/1.8 S-groothoekobjectief

De 24 mm f / 1.8 S is geoptimaliseerd voor het vastleggen van alles, van stadsgezichten tot omgevingsportretten en is gebouwd om te profiteren van de grote Z-bevestiging van Nikon, voor de ultieme combinatie van snelle, heldere en scherpe prestaties in bijna alle lichtomstandigheden, zegt Nikon .



Uitgerust met het multi-focussysteem van Nikon, maakt het objectief gebruik van twee autofocus motoren die samen werken om een ​​snelle en nauwkeurige autofocus te bereiken, zelfs op de minimale scherpstelafstand van 0,25 meter.



Kenmerken en specificaties van het objectief omvatten 12 elementen in 10 groepen, een maximale vergroting van 0,15x, een afgerond diafragma met 9 lamellen voor "prachtig cirkelvormige bokeh", en een stof- en druppelbestendig magnesiumlegeringontwerp.



Daarnaast beschikt het over een Nano Crystal Coat die ghosting en flares tegengaat, vier asferische elementen naast een extra-low dispersion (ED) -element om aberratie tegen te gaan, een filterdraad van 72 mm en een gewicht van 450 gram.



Voor video-opnamen heeft de lens een vrijwel stille autofocus (dankzij de stappenmotoren), verminderde focusbreathing en een aanpasbare bedieningsring.