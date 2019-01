Nikon introduceert NIKKOR Z fullframe ultragroothoekzoomobjectief

Overzicht van belangrijke kenmerken

Geschikt voor filters: ultragroothoekobjectief dat filters van 82mm accepteert zonder grote filterhouders;

Doordat dit objectief rond de grote Z-vatting van Nikon is ontworpen, kan er meer licht over het hele beeld vastgelegd worden;

S-Line: anti-reflecterende Nano Crystal Coat. Soepel, geluidloos, meervoudig scherpstelsysteem;

Aanpasbare instelring: kan voor handmatige scherpstelling (standaard), diafragmaregeling (handig voor irisovergangen tijdens video-opname) of belichtingscorrectie worden gebruikt;



Handig voor video's: geluidloze diafragma-aanpassing. Variatie in brandpuntsafstand wordt verminderd, net als focus-shift tijdens zoomen;



Compact en beschermd: een intrekbaar objectiefmechanisme zorgt ervoor dat dit objectief zeer weinig ruimte inneemt. Uitgebreide afdichting beschermt tegen stof en vocht.

Compact, weerbestendig, weinig vertekening

Prijs en beschikbaarheid

Het objectief is door de compactheid en het intrekbaar objectiemechanisme plus uit uitgebreide weerbestendige afdichting ook zeer geschikt om mee te reizen. Zoals bij alle Nikon-lenzen met Z-vatting is de 14-30 mm F4 afgedicht tegen stof en vocht.Nikon's Nano Crystal Coat helpt ghosting en flare voorkomen, en een fluor coating maakt het gemakkelijker om waterdruppels en vingerafdrukken van de voor- en achterkant te verwijderen. Nikon beweert dat het ontwerp van de lens de focus breathing vermindert. De lens maakt gebruik van een STM (stappenmotor) voor een responsieve en stille autofocus.Er is ook een aanpasbare bedieningsring die kan worden toegewezen voor handmatige focus, belichtingscompensatie of diafragmaregeling. Vertekening (die vaak optreedt bij ultragroothoekobjectieven) zou volgens Nikon tot een minimum worden beperkt door snelle communicatie tussen objectief en de camera.De NIKKOR Z 14-30mm f/4 S is vanaf eind april te koop voor een consumentenadviesprijs van 1449 euro.