Review: Canon RF 10-20mm f/4L IS STM

Met de camera vrijwel op de grond omhoog gericht laat de perspectieftekening maximaal zien. Dankzij de beeldstabilisatie was 1/4 sec geen enkel probleem. (EOS R5 + RF10-20L op 10mm - ISO200 - f/11 - 1/4 sec - bewerkt naar smaak)

Conclusie

Sterrenfotografie is ook een aangewezen onderwerp voor een objectief met deze beeldhoek. Bedenkt dat met 10mm er altijd een groot risico is dat je teveel in beeld krijgt, of dat alles veel te klein weergegeven wordt als je te ver van je onderwerp staat.Ik ben onder de indruk van dit objectief. De beeldhoek is misschien meer dan in feite nodig is, maar je kan inzoomen zodat je ook 12mm, 14mm, 16mm, of zelfs 20mm kan gebruiken. De beeldkwaliteit is indrukwekkend en het ontbreken van flares in de foto's is erg prettig.