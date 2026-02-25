Nikon kondigt NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II aan



De minimale scherpstelafstand bedraagt 0,38 meter bij 70mm en 0,8 meter bij 200mm. De maximale vergroting is 0,3x. De lens heeft een afgerond diafragma met 11 lamellen en is voorzien van uitgebreide weerafdichting.



Nieuw zijn onder andere een afneembare statiefgondel met Arca-Swiss aansluiting en een klikbare instelring. De interne zoomconstructie zorgt ervoor dat het zwaartepunt gelijk blijft tijdens het zoomen, wat met name voor video-opnamen interessant is.



Al met al een mooie upgrade, maar wel met een stevige prijs (zoals we inmiddels gewend zijn geraakt).





Prijs en beschikbaarheid

De NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II gaat 3.349 euro kosten en moet vanaf volgende maand verkrijgbaar zijn.