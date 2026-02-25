Nikon kondigt NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II aan

Meer: Productaankondiging
Nikon kondigt NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II aanwoensdag 25 februari 2026, 17:17 door Elja Trum | 42x gelezen | 0 reacties
De 70-200mm is voor veel fotografen één van de meestgebruikte objectieven. Nikon heeft deze week de tweede versie van hun 70-200mm f/2.8 aangekondigd voor het Nikon Z systeem.
Een belangrijk voordeel is het lagere gewicht; zonder de statiefbeugel weegt het objectief 998 gram. Het objectief is daarmee 362 gram lichter dan zijn voorganger. Bovendien is het objectief ook nog 12mm korter geworden.
De lens beschikt over ingebouwde beeldstabilisatie tot 6 stops, met ondersteuning voor Synchro VR in combinatie met compatibele Z-camera’s. Het autofocussysteem is vernieuwd met zogeheten Silky Swift voice coil-motoren en zou sneller en stiller werken dan bij de eerste generatie.
De minimale scherpstelafstand bedraagt 0,38 meter bij 70mm en 0,8 meter bij 200mm. De maximale vergroting is 0,3x. De lens heeft een afgerond diafragma met 11 lamellen en is voorzien van uitgebreide weerafdichting.
Nieuw zijn onder andere een afneembare statiefgondel met Arca-Swiss aansluiting en een klikbare instelring. De interne zoomconstructie zorgt ervoor dat het zwaartepunt gelijk blijft tijdens het zoomen, wat met name voor video-opnamen interessant is.
Al met al een mooie upgrade, maar wel met een stevige prijs (zoals we inmiddels gewend zijn geraakt).
Prijs en beschikbaarheid
De NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II gaat 3.349 euro kosten en moet vanaf volgende maand verkrijgbaar zijn.
Elja Trum
