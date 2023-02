Nikon kondigt 85mm f/1.2 en 26mm f/2.8 aan

Nikkor Z 85mm f/1.2 S

Nikkor Z 26mm f/2.8 pancake

De nieuwe 85mm is een high-end portretobjectief en valt ook in de 'S'-lijn van Nikon. Op f/1.2 kun je hiermee portretten schieten met een boterzachte bokeh (achtergrondonscherpte).Het objectief heeft 11 diafragmabladen. Scherpstellen kan vanaf 0,85 meter.De nieuwe 23mm pancake is, zoals de naam wel al duidelijk maakt, erg plat. Hij is slechts 23,5 millimeter dik en weegt 125 gram.Daarmee is dit objectief handig wanneer je compact op pad wilt gaan. Nikon raadt bijvoorbeeld aan de lens voor straatfotografie of voor het maken van vlogs te gebruiken.Er zit nog een (configureerbare) instelring op, zodat je daarmee bijvoorbeeld je diafragma kunt selecteren.Beide objectieven verschijnen begin maart op de markt. Voor de 26mm ga je 589 euro betalen en de 85mm moet een stevige 3.349 euro gaan kosten.