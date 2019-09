Nikon kondigt D6 en 120-300mm f/2.8-objectief aan

Nikon D6

Af-S Nikkor 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR

De ontwikkeling van de D6, de meest geavanceerde digitale spiegelreflex van Nikon tot nu toe, markeert de 20e verjaardag van de D-serie met één cijfer. Nikon geeft verder geen nadere details (welke sensor, wel of geen stabilisatie, welke videocapaciteiten) prijs.Deze worden op een latere datum aangekondigd. Waarschijnlijk zal de camera uitkomen voor de Olympische Zomerspelen van volgend jaar.Hoogstwaarschijnlijk zal de D6 evenals als zijn voorganger (de Nikon D5) enorm snel zijn en dus heel erg geschikt voor sport-, wild- en actiefotografie. De D5 heeft hiervoor de capaciteit om foto's met maximaal 12fps te nemen (14fps zonder autofocus).Ook heeft de D5 een autofocussysteem van 153 focuspunten (waarvan 99 kruisgevoelig). Deze camera werd later doorontwikkeld richting de Nikon D850 en de D500.Er zijn geruchten dat de D6 twee CFexpress-geheugenkaartsleuven krijgt die een vrijwel grenzeloze buffer mogelijk maken. De CFexpress 2.0-standaard biedt al leessnelheden tot 1.700 megabyte per seconde en schrijfsnelheden tot 1.400 megabyte per seconde aan.Nikon kondigt ook de ontwikkeling aan van het nieuwe AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR-objectief voor full-frame camera's. Het is een lichtsterk objectief dat vooral geschikt is voor professionals die snel bewegende onderwerpen of sport willen/moeten vastleggen.Ook over dit objectief zijn nog geen details bekend. Nikon zegt dat op een later tijdstip meer gegevens prijsgegeven worden zoals prijzen en wanneer hij in de winkels ligt.